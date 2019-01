Valls fa una crida a la «rebel·lió cívica» contra Colau i l'independentisme

El candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha fet avui una crida a la "rebel·lió cívica" enfront el "pensament únic". Enfront "l'assalt independentista" a la ciutat, Valls ha demanat que els ciutadans de Barcelona triïn. Setmanes després d'haver presentat una primera carta als barcelonins, des del Raval -on va patir fortes escridassades- , avui Valls ha llegit la seva segona carta des del Centre Cultural Albareda, al Poble Sec. En línia amb la duresa del seu discurs, cada cop més negativista envers l'estat de la ciutat, com va fer recentment al Círculo Ecuestre , Valls ha fet una crida a "salvar Barcelona".Per Valls, la gestió d'Ada Colau és "un desastre" i està subordinada al "projecte separatista que representen Ernest Maragall, Joaquim Forn i altres candidats". Segons ell, Barcelona ha d'escollir entre "la temptació d'un projecte radical" o "la vocació de gran capital europea". Ha denunciat una "complicitat clara" de la senyora Colau envers els independentistes, que segons ell, "no s'amaguen i volen Barcelona per culminar el seu projecte inconstitucional".Valls ha considerat que hi ha "un pacte de la vergonya" entre Colau i l'independentisme. Sobre possibles pactes postelectorals i la hipòtesi d'un tripartit d'esquerres, ha dit que no podria entendre un pacte dels socialistes amb els independentistes, que voten contra la monarquia i actuen contra l'estat de dret.Ha assegurat que el 21 de desembre passat, dia en què se celebrava el primer aniversari de les eleccions catalanes del 2017, i en què va tenir lloc un consell de ministres a Barcelona, es va poder contemplar "la cara més fosca" de la ciutat. Segons ell, l'activitat professional es va suspendre, els carrers estaven buits i el comerç paralitzat i va haver "brots d'odi i violència".Valls ha continuat amb el seu discurs apocalíptic sobre l'estat de la ciutat, que segons ell travessa un moment d'"inestabilitat i paràlisi" amb "milers d'empreses" que marxen. Ha insistit en buscar la polarització i ha dibuixat les properes municipals com un debat "entre els populismes i nacionalismes" d'una banda, i "la democràcia, l'estat de dret i el progrés" que ell encarna.

