Puig reivindica davant Sánchez un finançament «just» per al País Valencià

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reivindicat aquest cap de setmana davant del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, un nou model de finançament que sigui "just" per al País Valencià.Puig s'ha mostrat convençut que amb el govern socialista això arribarà "més aviat que tard" i Sánchez ha recalcat el "compliment de la seva paraula" al contemplar el 10% de les inversions per al territori valencià en els pressupostos del 2019.Puig ha fet aquestes reclamacions en un acte del PSPV a València per presentar la candidatura de Sandra Gómez a l'alcaldia de la ciutat i que ha comptat amb la presència del president espanyol.

