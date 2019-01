Les novetats de Whatsapp aquest 2019

Whatsapp vol continuar renovant-se. És una de les aplicacions mòbil de més èxit del món i, de cara als propers mesos, prepara diverses actualitzacions per mantenir el seu lideratge. Entre elles, destaquen la lluita contra les fake news, el mode nocturn o el reconeixement facial com a eina per bloquejar i desbloquejar l'aplicació.Apple va revolucionar el mercat dels telèfons intel·ligents introduint l'anomenat face ID per poder utilitzar el dispositiu. Whatsapp, amb la intenció de transmetre sensació de seguretat als seus clients, pretén seguir aquesta línia i, amb el mateix sistema, crear un segon filtre identificatiu. En aquest sentit, doncs, la popular app es podrà protegir amb empremta dactilar o amb reconeixement facial.Un cop a dins de l'aplicació, els usuaris trobaran força canvis ben aviat. En primer lloc, els contactes es podran ordenar per importància. És a dir, es podran destacar més amunt de la llista -en un lloc fix- aquells noms amb els quals es tingui més interacció i ordenar-los de més a menys com convingui. També sembla clar que, més d'hora que tard, la publicitat formarà part interna de l'aplicatiu.És la gran batalla que ha entomat en els darrers mesos Mark Zuckerbeg, fundador de Facebook, empresa que va obtenir Whatsapp el 2014. La companyia vol combatre la difusió de missatges falsos i, a través de Whatsapp, ho farà limitant la distribució en massa de missatges. Així, no es podrà reenviar més de cinc vegades el mateix missatge.Una altra de les novetats que l'aplicació ja té perfilades és la previsualització de fotografies i vídeos sense necessitat d'accedir a l'app ni de desbloquejar el mòbil. Des de fora de Whatsapp l'usuari podrà veure què li han enviat per decidir obrir o no aquell missatge.

