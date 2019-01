Un jove de 15 anys, primer campió de Catalunya de gossos tofonaires

Vic va acollir aquest diumenge el primer campionat de gossos tofonaires de Catalunya, emmarcat en el Trufforum , el congrés internacional sobre la tòfona. Nil Camps, de 15 anys, i la seva gossa Dai es van proclamar guanyadors d'aquesta primera edició celebrada a la plaça i que va generar molta expectació. Darrere del jove de Cabrils, en segona posició, van quedar Juan Alfonso Magaña amb el seu gos Zac (Alcover), i Héctor de Abril i Pakun (Bigues i Riells), en tercer lloc. Es van emportar un premi en metàlic de 300, 150 i 75 euros, respectivament.El campionat va comptar amb deu equips, formats per un gos i una persona, i havien de trobar, en 4 minuts, 4 tòfones en un recinte de 4 per 4 metres. Els guardonats van obtenir aquests temps: 1′ 03″ (1r), 1′ 09″ (2n) i 1′ 22″ (3r). Per adaptar la plaça de Vic es van portar 32 metres cúbics de terra i ho van delimitar deu parcel·les. "He vist bastant nivell", deia Dídac Espasa, director tècnic del campionat. Espasa remarcava que "als gossos no els ha costat gaire trobar-les perquè treballen amb tòfona bona".En total hi havia quaranta tòfones enterrades a la plaça de Vic, que suposen un valor aproximat de 600 euros En aquest sentit Espasa apuntava que no tots els concursos que s'organitzen a Catalunya poden destinar aquesta inversió. El Campionat de Catalunya tindrà continuïtat més enllà del Trufforum. La Llotja de Vic –un dels organitzadors del certamen- ja s'ha compromès a continuar organitzant-lo. Fa anys que se celebren competicions de gossos tofonaires al país, però fins ara no s'havia organitzat el Campionat de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor