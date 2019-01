Els patinets elèctrics de lloguer arriben a Catalunya

A partir del 28 de gener i durant tres mesos es permetrà que empreses de lloguer de patinets elèctrics puguin operar al Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan, a Sant Cugat del Vallès, amb l’objectiu de seguir impulsant una mobilitat més sostenible. Aquesta iniciativa es pot dur a terme gràcies a la construcció d’uns 12 km de carril bici que l’Ajuntament ha dut a terme en aquesta zona per promoure una mobilitat alternativa al vehicle privat.Aquests carrils bici estan connectats estratègicament amb l’estació dels FGC de can Sant Joan per tal de facilitar la combinació tren+bici/VMP per arribar a la feina i potenciar així el transport públic. A més a més, recentment l’Ajuntament ha impulsat una normativa per regular la circulació dels patinets i altres ginys elèctrics (VMP) a la ciutat.Entre d’altres indicacions s’assenyala que, com a norma general i sempre que sigui possible, aquests vehicles elèctrics han de circular pels carrils bici com seria el cas concret, per exemple, de la zona de can Sant Joan.En aquests moments tres empreses s’han interessat per oferir aquest servei, tot i que properament se’n podrien afegir més. Oferiran a través de les seves aplicacions per a mòbil (App) el lloguer de patinets elèctrics de classe A, és a dir, de mida petita, sense seient, amb una massa inferior a 25 quilos i amb capacitat per a una sola persona.Hi haurà dos punts estratègics on s’ubicaran la majoria dels patinets -les estacions de FGC de Can San Joan i de l’Hospital General de Catalunya- i diverses zones d’estacionament secundari. Les empreses gestores d’aquest servei, d’altra banda, també es comprometen a difondre la normativa municipal entre els seus usuaris i vetllar pel seu correcte compliment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor