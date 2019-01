El Parlament homenatja aquest vespre les víctimes de l'Holocaust

El president de la Generalitat, Quim Torra, encapçalarà aquest vespre l'acte institucional amb motiu del dia internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. L'acompanyaran el president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, així com diversos membres del Govern.Els parlaments institucionals de cloenda seran a càrrec del president del Parlament i del president de la Generalitat. Durant l'acte s'encendran les sis espelmes del record en memòria dels col·lectius perseguits pel nazisme. La directora general de Memòria Democràtica, Carme García, i la directora general d'Igualtat, Mireia Mata, també assistiran a l'acte.La comunitat jueva i musulmana de Barcelona va homenatjar ahir diumenge les víctimes de l'Holocaust fent un crit contra els estereotips que envolten sovint les seves religions. Una trentena de persones es van reunir a la Casa Adret –centre de la cultura jueva de Barcelona- per reivindicar la necessitat de “qüestionar, lluitar i canviar concepcions errònies i feridores” de les diferents comunitats religioses.L’homenatge a les víctimes va servir per tancar un cap de setmana d’activitats impulsades per la nova plataforma Salam Shalom Barcelona, un moviment creat per desmuntar els prejudicis vers el judaisme i l’islam i per rebatre els discursos xenòfobs de l’extrema dreta. “No poden tenir cabuda en una societat madura”, va explicar a l’ACN el portaveu de l’entitat, Zougur Hairan.

