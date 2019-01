Atenció.

La senyora Encarnación, veïna de les Masies de Roda, desapareguda des de dimarts 23 gener, va ser localitzada divendres a Cádiz.

Ja torna a estar, sana i estalvia,amb la seva família.

Moltíssimes gràcies a tothom que ens ha ajudat en la difusió i en la seva localització. — Les Masies de Roda (@MasiesdeRoda) 28 de gener de 2019

L'Ajuntament de les Masies de Roda ha comunicat que ja s'ha trobat una veïna del poble, de 74 anys, que va desaparèixer el passat dimecres, 23 de gener, al matí. Es va localitzar la dona, Encarnación Corcoles, el passat divendres a Cadis sana i estàlvia. Tot apunta que va agafar un tren a Vic, en direcció a Barcelona i parada a totes les estacions, i llavors va ser vista a Sants per últim cop, on va pujar a un tren en direcció Andalusia.A través d'un tuit, l'Ajuntament apunta que torna a estar amb la seva família "sana i estàlvia". També agraeixen a tothom que els ha ajudat en la difusió i en la seva localització. La mateixa dona ja va desaparèixer el passat estiu. Aleshores, en cotxe, tot i que feia temps que no conduïa.

