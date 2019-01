L'ANC acamparà a la plaça Sant Jaume per exigir al Govern que implementi la República

L'Assemblea Nacional Catalana no afluixa en la seva campanya de pressió al Govern. Després que l'entitat publiqués un punyent vídeo titllant d'"autonomista" l'executiu de Torra , aquest dilluns RAC1 ha avançat que l'ANC prepara una acampada a la plaça de Sant Jaume. Ho farà de forma indefinida i l'acció té la intenció d'exigir a la Generalitat que posi fil a l'agulla per implementar la República.A part de l'acampada, segons l'emissora de ràdio, l'entitat sobiranista plantarà una pancarta on s'hi pugui llegir "què esteu fent per aplicar el mandat de l'1 d'octubre?". L'acció està previst que comenci quan ja s'hagin traslladat els presos polítics a Madrid i hi jugaran un paper clau els voluntaris.

