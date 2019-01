Nous detalls de les irregularitats que afecten la filla del magistrat que jutjarà l'1-O

Nous detalls sobre les irregularitats en l'adjudicació de la filla de Manuel Marchena -el president de la Sala Segona del Tribunal Suprem que jutjarà els presos polítics- com a fiscal. La periodista Elisa Beni explica a eldiario.es que ha tingut accés als documents que mostren l'excepcionalitat del cas de Sofía Marchena, que va poder passar de la carrera judicial a la carrera de fiscal -un traspàs prohibit- i ocupar la plaça 36 quan inicialment se n'havien convocat només 35.Es tracta d'un informe de Gema Espinosa, directora de l'Escola Judicial i esposa del jutge Pablo Llarena, que, segons defineix Beni, és "un". Diu Espinosa que Sofía Marchena no ha pogut ser avaluada "perquè no ha pogut realitzar el percentatge mínim exigible" a causa d'una baixa mèdica i que, per tant, no es pot considerar que hagi superat el curs. Admet que es tracta d'una situació "inèdita en la història de l'Escola Judicial".La solució prevista al reglament -que la filla de Marchena torni a començar el curs- no és l'adequada, segons Espinosa, perquè no li sembla just que una baixa l'obligui a repetir un curs com si l'hagués suspès. "Això només es pot entendre si ja sap que Sofía Marchena no vol ser jutge", diu la periodista.És per això que Espinosa opta per consultar el reglament de l'Escola Fiscal, que sí que diferencia entre no aprovar el curs i no poder fer el curs "per causes de força major". En aquest segon cas, el curs es manté com a "no realitzat" però sense cap penalització i "se'ls manté la nota de l'oposició per al següent curs, que poden cursar com si fos el primer". Davant d'això, la directora de l'Escola Judicial conclou que el que cal fer amb la filla de Marcehna no és fer-li repetir el curs sense penalització, sinó retornar-la al moment just després d'aprovar les oposicions, quan es pot decidir si es fa la carrera judicial o la carrera fiscal. Així, el 24 de setembre Sofía Marchena comença a l'escola de fiscals.

