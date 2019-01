La dreta espanyola recuperaria la majoria absoluta gràcies a Vox

La dreta tornaria a governa a Espanya si avui se celebressin noves eleccions. El Partit Popular recuperaria el control de la Moncloa i la unió amb Ciutadans -que seria tercera força- i Vox, que irrompria amb molt pes al Congrés dels Diputats, serviria per obtenir majoria absoluta a la cambra baixa espanyola. Aquesta és la principal conclusió que s'extreu de les dues enquestes que publiquen aquest dilluns els diaris ABC La Razón , així com la fragmentació general del vot, que impossibilitaria governs en solitari.Sigui com sigui, tots dos estudis apunten a un paper clau de la formació ultra dirigida per Santiago Abascal, que puja enquesta rere enquesta des de les eleccions andaluses del passat 2 de desembre. El PSOE mantindria el tipus -i, fins i tot, podria guanyar força-, però no seria suficient perquè Sánchez pogués renovar mandat.Possiblement, la principal causa de la impossibilitat d'una majoria d'esquerres seria la caiguda de Podem. L'enquesta de l'ABC situa la formació de Pablo Iglesias en els 31 escons -actualment en té 71- i la de La Razón entre els 45 i 48.Totes dues enquestes coincideixen, en menor o major mesura, en què el PDECat continua sense poder corregir la dinàmica descendent dels darrers mesos. L'ABC situa el partit de Bonvehí amb tres escons menys, mentre que La Razón destaca que en perdria dos. La caiguda dels neoconvergents afavoriria ERC, que podria créixer fins a les 12 o 13 cadires al Congrés.

