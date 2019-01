Pla de l'Estat per frenar la «desinformació independentista» durant el judici de l'1-O

El govern espanyol i les institucions de l'Estat volen frenar la suposada "desinformació independentista" durant el judici de l'1-O. És per això que s'està preparant per contrarestar les fake news del procés en un judici que ha de començar la setmana vinent i serà observat amb detall per diversos actors internacionals. Tot plegat ho ha explicat la secretària d'Estat per a Espanya Global, Irene Lozano, responsable de la reputació internacional d'Espanya en una entrevista a Efe recollida per diversos mitjans. "Som conscients que hi ha molt en joc i cal fer-ho bé", ha destacat Lozano. I si bé durant la tardor de 2017 la consigna era "no respondre", ha avisar que ara, en la mesura que es pugui perjudicar la reputació d'Espanya "es contestarà". "Està clar que ells volen desprestigiar la democràcia i l'Estat tant com puguin, i per defensar això hi haurà diners per part del govern".I què farà l'Estat? Explicarà "el que passa de veritat". Es faran campanyes específiques a les xarxes socials, amb vídeos, també enfocats a l'àmbit internacional. En aquest sentit es cuidarà molt la relació amb els corresponsals de premsa estrangers, un aspecte que "l'independentisme ha fet molt bé i el govern espanyol no tant". La secretaria d'Espanya Global tindrà una portaveu oficial per "atendre constantment" aquests periodistes i explicar-los "la informació veraç i real sobre Espanya".Lozano, de fet, ha posat com a exemple de "gran operació de desinformació" que es parli de presos polític i exiliats. "El meu avi va ser un pres polític i em sembla ofensiu que en un país com aquest es parli de presos polítics o d'exili, perquè ho té molt recent".

