Tots els guardonats dels XI Premis Gaudí 2019

MILLOR PEL·LÍCULA

Les distàncies, d'Elena Trapé



MILLOR PEL·LÍCULA EN LLENGUA NO CATALANA

Entre dos aguas, d'Isaki Lacuesta



MILLOR DIRECCIÓ

Isaki Lacuesta



MILLOR GUIÓ

Celia Rico per Viaje al cuarto de una madre



MILLOR PROTAGONISTA FEMENINA

Lola Dueñas per Viaje al cuarto de una madre



MILLOR PROTAGONISTA MASCULÍ

Israel Romero per Entre dos aguas



MILLOR DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ

El fotógrafo de Mauthausen



MILLOR PEL·LÍCULA DOCUMENTAL

Petitet



MILLOR CURTMETRATGE

La última virgen



MILLOR PEL·LÍCULA PER A TELEVISIÓ

Vida Privada



MILLOR PEL·LÍCULA D’ANIMACIÓ

Memòries d'un home en pijama



MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Rosa Ros per El fotógrafo de Mauthausen



MILLOR ACTRIU SECUNDÀRIA

Anna Castillo per Viaje al cuarto de una madre



MILLOR ACTOR SECUNDARI

Oriol Pla, per Petra



MILLOR MUNTATGE

Entre dos aguas



MILLOR MÚSICA ORIGINAL

Kiko Veneno i Raul Refree per Entre dos aguas



MILLOR FOTOGRAFIA

Entre dos aguas



MILLOR VESTUARI

El fotógrafo de Mauthausen



MILLOR SO

Entre dos aguas



MILLORS EFECTES VISUALS

Superlópez



MILLOR MAQUILLATGE I PERRUQUERIA

El fotógrafo de Mauthausen



MILLOR PEL·LÍCULA EUROPEA

Cold War de Pawel Pawlikowski



MILLOR DEL PÚBLIC A LA MILLOR PEL·LÍCULA

Viaje al cuarto de una madre



GAUDÍ D'HONOR

Joan Pera