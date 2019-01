​Ustec també dona suport a la vaga general la setmana del judici de l'1-O

Donem suport a la vaga general convocada pels dies 5, 6 o 7 de febrer i cridem a la participació a tots els centres educatius. — USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) 27 de gener de 2019

El sindicat USTEC·STEs, amb forta presència en el sector de l'ensenyament públic, també s'ha sumat a la convocatòria de vaga la setmana en què començarà el judici de l'1-O . El sindicat ho ha comunicat en una piulada a Twitter.La convocatòria d'aturada l'havia registrat divendres la Intersindical-CSC per als dies 5, 6 i 7 de febrer, coincidint amb l'arrencada del procediment al Suprem per jutjar els dirigents independentistes​. El preavís d'aturada consta des d'aquest dia als responsables del Departament de Treball.La Intersindical-CSC subratlla que la convocatòria de vaga s'ha formalitzat la primera setmana de febrer perquè és quan es compliran set anys de l'aprovació de la reforma laboral del PP, que el govern de Pedro Sánchez -tal com destaca el sindicat- "ara es nega a derogar". Però és difícil deslligar l'aturada del clima polític vinculat a l'inici del judici al Suprem. Els representants sindicals han precisat, en una nota de premsa, que dimarts es concretarà en quina jornada -5, 6 o 7 de febrer- es realitzarà la protesta i la resta de detalls de l'aturada.

