La tensió que no marxa

Encetem una setmana que serà de transició cap al judici que, en teoria, ha d'arrencar dimarts vinent al Suprem. El cap de setmana ha vingut marcat pel congrés constituent de la Crida i demà també serà rellevant la conferència d'Oriol Junqueras. El clima polític és tens i només la marxa dels presos -anímicament forts malgrat tot- cap a Madrid el dimecres o el dijous donarà una treva. No hi ha unitat estratègica independentista (un risc molt gran amb la vista posada al Suprem) i Carles Puigdemont i el seu entorn pressionen per la unitat electoral a la resta de l'independentisme, singularment a ERC. Ho fan pensant en les municipals i europees. Ahir, després que aquest fos el principal missatge del congrés del nou espai polític, que aspira a aglutinar tot l'independentisme i que va esforçar-se per exhibir transversalitat i noves formes , ERC i també Jordi Graupera i la CUP van refusar, per motius diferents, unir-se a l'espai neoconvergent i llistes conjuntes.Sobre la Crida i les implicacions de la unitat, us deixo l'anàlisi que vaig escriure i també aquesta informació d'sobre com ha anat evolucionant l'espai polític que lideren Carles Puigdemont i Jordi Sànchez en els darrers anys. Per saber on és ERC us aconsello l'entrevista quefa a Joan Manuel Tresserras i Enric Marín, que han tret llibre sobre com s'ha "d'obrir" l'esquerra nacional i que són dues de les veus més influents en aquest món. Sobre el judici i el moment de l'independentisme us aconsello els articles dea la Veu de Nació i de Laura Pinyol

Fronts pressupostaris i nervis. La setmana és convulsa, com deia, a les files independentistes però també en les relacions amb els comuns pels pressupostos i a Madrid. En el primer cas, l'espai que lidera Ada Colau ha decidit trencar formalment la negociació dels comptes, un fet que el Govern atribueix al fet que els subordinen als espanyols. Avui seguirà l'estira-i-arronsa amb temes com el tram autonòmic de l'IRPF o el que es paga per successions. A la capital de l'Estat, la vella guàrdia del PP està nerviosa (en bona hora!) per la deriva radical a la qual els empeny Vox. Ho explica Roger Pi de Cabanyes a la seva imprescindible secció setmanal Canal Madrid per saber què es cou als passadissos del Congrés, els ministeris i les seus dels partits.



La llista dels comuns a Barcelona. I, en paral·lel, anem sabent coses de les llistes municipals. Un dels àmbits on més moviments hi ha és als comuns, que no se n'han acabat de sortir amb el nou partit i van movent peces. Colau, que divendres es va anotar un èxit polític unint l'esquerra al voltant del tramvia per la Diagonal, la renovarà a fons. Dos dels quatre tinents d'alcalde pleguen: fa unes setmanes Gerardo Pisarello anunciava que optava a ser eurodiputat i ahir Laia Ortiz, cara visible d'ICV, també anunciava que ho deixa. Ella, però, se'n va de la política institucional després d'anys de dedicació malgrat que és encara jove. Segurament vol evitar el que explica Miquel Andreu en aquest article. La novetat a la llista és, per ara, Joan Subirats, que serà el segon de Colau. Sobre què representa n'escriu aquesta anàlisi Joan Serra Carné.



Capital de la tolerància. Barcelona és una ciutat que viurà unes municipals molt renyides i que aquesta setmana ja bullirà amb els preparatius del Mobile, que avui presenta l'organització. Però és, per damunt de tot, una ciutat que fa bandera de la tolerància i l'estima per la llibertat individual i col·lectiva. Unes llibertats que ahir es van veure qüestionades amb l'atac homòfob contra el nou centre LGTBI de la ciutat amb vidres trencats i pintades amenaçadores. L'Ajuntament ho denunciarà i els veïns de Sant Antoni ja van acostar-s'hi ahir a donar suport. Avui a dos quarts de set es farà una concentració de rebuig. I a aquella mateixa hora les principals autoritats del país seran al Parlament, a l'encara necessari acte internacional en record de les víctimes de l'Holocaust.



Precisament aquest cap de setmana hem recordat que els franquistes, aliats dels nazis, fa 80 anys que van entrar a Barcelona en un dels darrers episodis de la guerra. Ho hem recordat amb fotos, vídeos, una portada de NacióDigital en blanc i negre i una capçalera del diari que imitava la de La Rambla, un dels rotatius que millor va representar els valors d'aquella "ciutat dels ideals" que era la Barcelona republicana. Podeu recuperar aquí les principals peces.

Ferran Casas i Manresa

El cap de setmana es va tancar amb una cita cultural que ja és ineludible, la gala dels Gaudí. Entre dos aguas, d'Isaki Lacuesta, va ser la triomfadora de la nit, marcada per l'homenatge a Joan Pera, un gran de l'escena i el doblatge, i també per la reivindicació. Reivindicació política a través de Sergi López o del Mag Lari, que feia de presentador, i també del sector. Isona Passola va recordar la baixa inversió del govern català en cultura i les promeses incomplertes de l'executiu espanyol. Us deixo la crònica dei la llista de tots els guardonats L'escriptor, filòleg i crític literariescrivia aquest diumenge un interessant -i carregat d'informació- article a La Vanguardia. Retratava de forma precisa Adolfo Prego, un dels pesos pesants de la dreta judicial. La passada dècada va ser membre del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem i ara fa d'advocat. Ell veia ja en perill la "nació espanyola" i lamentava que no es prenguessin mesures contra la secessió unilateral. Unes mesures que haurien permès acusar els presos polítics de rebel·lió. Els canvis que volia Prego no es van introduir i precisament per això no se sosté l'acusació de rebel·lió. Podeu llegir aquí " El Estado del juicio ".Una de les anomalies que va produir la Transició és que a la dreta espanyola li costa condemnar la dictadura de Franco o fins i tot la lloa. Divendres, el ple de l'Ajuntament de Barcelona va retirar els honors concedits durant el franquisme a autoritats del règim. El PP es va abstenir i la resta de grups hi van donar suport. Al final es van fer una foto de família amb les entitats memorialistes.(cosa sorprenent en política) amb ells. Encara gràcies de votar-hi a favor, devien pensar els unionistes liderats per Carina Mejías.Tal dia com avui de l'any 1986 vam veure una de les imatges més espectaculars i tràgiques en la carrera de l'home per conquerir l'espai. El transbordador espacial de la NASAes va desintegrar 73 després d'enlairar-se i els seus bocins van caure damunt de l'Atlàntic. Els set tripulants van morir després que una fuga de gas encengués el tanc de combustible que li havia de permetre sortir a l'espai. Els programes espacials van quedar aturats i es va obrir una investigació. Recupereu aquí com es va viure en directe a la CNN El 28 de gener de l'any 1893 va néixer a Sarrià, a Barcelona,, poeta, periodista i assagista català, un dels més destacats de les avantguardes literàries. Va morir a la capital catalana el 1987. Foix es va introduir als cercles culturals i periodístics però la mort del seu pare el va obligar a centrar-se en la pastisseria familiar, que encara funciona al carrer major de Sarrià. Com a poeta, Foix va conrear el surrealisme i fer de mestre de figures destacades de noves generacions, com ara de Joan Brossa. Recupereu aquí els fragments d'una entrevista que li va fer TV3 el 1984 i aquesta altra d'escrita que li va fer Narcís Comadira. Una fundació en difon el llegat i l'any passat va fer diversos actes del seu 125 aniversari.

