Monistrol de Montserrat es trasllada de nou al seu passat renaixentista

El Nucli Antic de Monistrol ha acollir escenes històriques. Foto: Laura Coletas

La Festa dels Romeus també ha inclòs oficis. Foto: Laura Coletas

Monistrol de Montserrat es vesteix d'època i s'ambienta en el renaixement. La Festa dels Romeus ha tornat aquest cap de setmana al municipi bagenc amb diverses escenificacions que van succeir durant el temps de la devastadora pesta. El visitant pot viatjar en la història pels diferents carrers del casc antic de la vila i convertir-se per un dia en un romeu més.La construcció de les esglésies de Sant Pere i de Santa Maria de Montserrat, l'arribada dels peregrins a Monistrol, la rebuda de l'Abat, l'arribada dels metges amb l'anunci oficial de la pesta, el mercat de la vila, el carro dels empestats o la vida del poble del segle XVI són algunes de les escenes que s'hi poden veure. A la plaça del Bo-Bo també s'hi mostren oficis artesans com ara el d'un antic ferrer.La vestimenta dels monistrolencs esdevé per un cap de setmana d'estil renaixentista. Túniques, vestits llargs, teles penjades pels carrers estrets del casc antic, balcons decorats amb banderoles, bales de palla col·locades per diferents racons de la vila i arcades de grans dimensions són alguns dels elements que conformen l'escenari principal. La majoria de les escenes es concentren al nucli antic.Les representacions es complementen amb el mercat instal·lat a la Plaça de la Font Gran on els visitants poden adquirir diferents productes d'alimentació i artesania. Una cercavila musical de la mà dels Sübitus amenitza la celebració.Una de les novetats d'aquesta edició és el canvi de direcció de la fira. Organitzada pels habitants de la vila, enguany, passa a mans de Pepo Flores. D'altra banda, la mostra compta amb escenes molt concretes i horaris definits a diferència d'altres edicions. La tradicional festa, que enguany ha ampliat horaris de les escenificacions i ha reubicat algunes representacions, compleix set anys de vida.

