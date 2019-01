El Barça guanya a Girona i manté ferm el liderat de la Lliga

El Barça ha guanyat aquest diumenge al camp de Girona (0-2) gràcies a un gol de Semedo i un de Messi en un partit treballat i patit que li serveix per mantenir la distància de cinc punts respecte l'Atlético de Madrid.La primera part ha estat un teva-meva entre els dos equips, però un gol dels blaugrana (avui de groc) gràcies a un xut de Semedo en un embolic dins l'àrea al minut 9 ha donat avantatge al marcador. Els gironins no s'han arronsat i han buscat amb anhel la porteria de Ter Stegen per mediació de Stuani i Alcalà, que al minut 14 hauria pogut empatar el matx amb un cop de cap. Els dos equips han mantingut un bon enfrontament durant els primers 45 minuts, que han acabat amb la victòria dels de Valverde.A la represa, el partit ha seguit el mateix guió, amb un Girona valent i un Barça que ha anat gestionat la seva renda amb penes i treballs. Ni l'expulsió de Bernardo al minut 51 ha servit perquè els culés sotmetessin els locals, que s'han atrevit i només els hi fa mancat el gol.Tot i això, el Barça ha anat tancant el Girona a la seva àrea i ha posat setge a la porteria de Bono, que no ha pogut fer res per aturar Messi al minut 69, que amb un toc suau ha posat el 0 a 2 al marcador i ha desinflat les il·lusions dels gironins, que han anat baixant els braços en els minuts finals.El Barça hauria pogut ampliar el resultat, però s'ha topat amb un Bono excel·lent que ha mantingut el 0 a 2 amb el que s'ha acabat l'encontre. Amb aquesta victòria, el Barça es manté en el liderat de la Lliga a cinc punts de l'Atlético de Madrid, el segon classificat. El Girona, per la seva banda, es queda amb 24 punts a la zona baixa de la classificació.

