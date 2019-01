FOTOS Els veïns responen amb una acció espontània contra l’atac al centre LGTBI de Barcelona

Un post-it a la façana del Centre LGTBI de Barcelona Foto: ACN

Desenes de veïns han respost de forma espontània a l’atac que aquesta matinada ha patit el centre LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. Utilitzant papers de colors tipus post-it, més de mig centenar de persones han enganxat missatges de rebuig a l’atac i en defensa de les llibertats sexuals."Som un barri gay friendly", "Stop homofòbia", "Aquest lloc és necessari", "Prou", "Tolerància" o "No esteu sols" són alguns dels missatges que es poden llegir a l’exterior del centre LGTBI, que aquest dissabte al matí ha aparegut ple d’amenaces de mort contra el col·lectiu.Al llarg de la tarda, un degoteig constant de ciutadans se suma a la iniciativa utilitzant els post-its i retoladors que hi ha a l’entrada de la seu, al carrer Comte Borrell. L’accés al centre és vigilat per un agent de seguretat perquè la porta ha quedat malmesa per l’atac.