Els bancs centrals deixen avui d'emetre els bitllets de 500

Tots els bancs centrals de l'eurozona, inclòs el d'Espanya i excepte els d'Alemanya i Àustria, han cessat aquest diumenge, 27 de gener, l'emissió de bitllets de 500 euros, anomenats popularment els binladens -tothom en sent a parlar però ningú els veu.Tot i així, els bitllets seguiran sent totalment legals: es podran utilitzar com a mètode de pagament, seguiran circulant, el seu valor es mantindrà i podran canviar-se en els bancs centrals sense límits de temps.Les autoritats europees han demostrat que aquests bitllets s'utilitzen com a instruments de blanqueig i fuga de capitals, així com en operacions lligades al narcotràfic i al terrorisme. A Europa en circulen 521 milions i a Espanya, fins a l'octubre, la xifra havia caigut a un nivell de 2003, però va arribar a acaparar el 26% del total d'aquests bitllets.

