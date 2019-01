Foment reclama un acord sobre taxis i VTC que defensi «la competència» i «no la pèrdua de llocs de treball»

La patronal Foment del Treball ha exigit aquest diumenge que s'intenti arribar a un acord per fer una regulació sobre taxis i VTC que permeti "defensar els drets dels empresaris i la competència". Reclamen que això eviti "la pèrdua de milers de llocs de treball" i protegeixi "el dret dels ciutadans a triar el servei de transport urbà d'acord amb les seves necessitats".En un comunicat dos dies abans que el Govern aprovi, si no hi ha moviments d'última hora, el decret que imposa una precontractació de 15 minuts pels VTC, Foment avisa que la polèmica per la irrupció del sector és "només un cas més de l'impacte que la transformació digital de l'economia té en els models de negocis dels sectors més tradicionals" i que no afrontar-la amb "seriositat" pot deixar Barcelona i Catalunya "al marge del progrés".Segons Foment, cal una oferta de mobilitat "segura, moderna i de qualitat, proporcionada al que mereix una ciutat com Barcelona". En aquest sentit, la patronal sosté que "la imparable revolució digital ha transformat" el model de negoci del sector tradicional del taxi i la seva "posició de centralitat en el transport privat de passatgers"."Ens trobem davant d'un problema que les administracions han de considerar des d'una triple perspectiva: la mobilitat, la competència i els drets dels ciutadans", assegura Foment. En aquest sentit, Foment defensa també "incorporar a tots els nivells el progrés que comporta anar-se adaptant a les noves tecnologies". "Demanem a les administracions que trobin l'espai que faci possible un acord dels actors empresarials implicats en la mobilitat de la ciutat de Barcelona", diu la patronal.Foment recorda que Barcelona "és percebuda arreu del món com a emprenedora" i es considera "centre de negocis i innovació", amb el Mobile World Congress com a clar exemple. "Una ciutat amb aquesta projecció i una ciutadania compromesa amb el seu progrés", diu Foment, no es pot permetre no ser "al centre de la tecnologia i la innovació" i deixar el conflicte VTC vs taxis "sense tancar".Des que el Govern va fer pública la seva proposta de decret per regular el sector dels VTCs, la patronal que agrupa les empreses amb aquest tipus de vehicles va advertir que moltes haurien de tancar i acomiadar la majoria dels seus 4.000 treballadors.L'Autoritat de la Competència de Catalunya (ACCO), també ha avisat en els últims dies que podria arribar a impugnar la normativa i que, si s'aprova tal com està prevista, suposarà un greuge per la competència i pels usuaris, que es veuran "greument perjudicats".

