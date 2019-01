«Entre dos aguas» d'Isaki Lacuesta triomfa en l'onzena edició dels Premis Gaudí

Les protagonistes i la directora de Les distàncies Foto: ACN

.@IsonaPassola estira les orelles als polítics i reclama un finançament digne pel cinema català al seu discurs als XI #PremisGaudí



▶️ https://t.co/ayuxRaXlaQ pic.twitter.com/A74abvDVKs — Premis Gaudí – Acadèmia del Cinema Català (@academiacinecat) 27 de gener de 2019

VÍDEO El moment en el què el Mag Lari ha fet broma amb el ministre espanyol de Cultura, José Guirao https://t.co/mc2J4h8f2n #PremisGaudí pic.twitter.com/d6XTxmJpbB — NacióCultura (@naciocultura) January 27, 2019

No voldríem ser la diana dels dards del @maglari a la gala dels XI #PremisGaudí! A platea, està rebent tothom... 😱



▶️ https://t.co/ayuxRaXlaQ pic.twitter.com/Bb4BOGwRA7 — Premis Gaudí – Acadèmia del Cinema Català (@academiacinecat) 27 de gener de 2019

Joan Pera, amb el Gaudí d'Honor Foto: ACN

VÍDEO @isonapassola crítica els polítics presents a la gala dels XI #PremisGaudí per la deficient inversió pressupostària en cultura https://t.co/kTLisjDgZM pic.twitter.com/x5RWV4E9jD — NacióCultura (@naciocultura) January 27, 2019

Entre dos aguas, d'Isaki Lacuesta, ha triomfat en l'onzena edició dels Premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema Català. El film s'ha emportat set estatuetes i ha posat la directa per als pròxims premis Goya. La gala ha estat marcada per un to reivindicatiu i de reclam de millores en el finançament cap al cinema i l'audiovisual català. La presidenta de l'acadèmia, Isona Passola ha estirat les orelles dels governs català i espanyol, presents al Palau de Congressos.La gran patacada, la patida Les distàncies, d'Elena Trapé, en guanyar només un Premi Gaudí de les set nominacions a les quals optava: Millor Pel·lícula, això sí. Les altres pel·lícules amb diversos guardons han estat: Viaje al cuarto de una madre (3) i El fotógrafo de Mauthausen (4).Els actors i actrius guardonats han estat: Israel Romero, per Entre dos aguas (actor principal), Lola Dueñas (actriu principal) i Anna Castillo (actriu secundària) per Viaje al cuarto de una madre i Oriol Pla, per Petra (actor secundari).La paritat en guardonats i nominats ha tornat a ser protagonista dels Premis Gaudí, com l'any passat, on s'ha fet notòria una important presència de dones.La directora de l'Acadèmia del Cinema Català ha recordat els presos i exiliats polítics des del seu discurs durant la gala, recordant que haurien d'estar asseguts a la zona d'autoritats. Ha acabat fent un crit per la llibertat d'expressió i el cinema català.Passola ha tornat a remarcar en el seu discurs la baixa inversió dels pressupostos de la Generalitat en la partida de cultura, que només representa el 0,07% dels comptes, segons ha lamentat. També ha volgut apuntar que el cinema català no ha de perdre "el tren de la modernitat". Apel·lant directament al president Quim Torra, ha criticat "la via morta" en la què està la producció d'audiovisual català, sobretot per part de TV3.La presidenta de l'acadèmia també ha interpel·lat el ministre de Cultura, José Guirao, per demanar-li millores de finançament, tal com ha fet amb l'executiu català. "Per al 2019, no per al 2020, per favor".Sergi López i Maria Molins han protagonitzat un moment reivindicatiu, afirmant que "desobeirem... davant les injustícies, sempre". Durant el primer quart de la gala, s'ha cridat "llibertat, llibertat", en referència als presos polítics. Uns crits que han arribat just després de l'actuació musical de Roger Mas, que ha interpretat el "Diguem no" de Raimon. Just després, Alfred Garcia ha cantat un medley.La gala ha estat presentada pel Mag Lari, que ha començat amb un gran monòleg en què ha repartit pals a tort i a dret, sense cap mena de distinció. Amb acudits contra la política catalana, contra el govern del PSOE, el Valle de los Caídos o el mateix cinema català.Just després de donar el Gaudí al Millor Documental han pujat a l'escenari diversos integrants de la manifestació que hi havia a les portes del Palau de Congressos. Han pogut llegir íntegrament el seu manifest en suport de la lluita kurda i han criticat "el feixisme i la gestió de Turquia".L'actor català ha estat guardonat amb el premi honorífic de l'Acadèmia Catalana de Cinema. Joan Pera, de 70 anys, s'ha mostrat visiblement emocionat. "És un premi a tota una vida", ha volgut agrair Pera, carregat amb la seva clàssica ironia i humor. Ha reclamat la llibertat plena pel cinema, el teatre i la televisió.Amb llàgrimes als ulls, Pera ha fet un recorregut a la seva carrera, a la família que l'ha acompanyat i en especial a la seva dona i fills. Després ha girat completament el discurs i ha volgut recuperar la seva història humorística, emulant Capri. La seva trajectòria televisiva i sobretot la del doblatge. "Si gràcies a Wuttenberg vam poder llegir la Bíblia sense saber hebreu, amb el doblatge podem veure pel·lícules de tot el món".Pera ha recordat Paco Morán i la seva vida teatral, amb "L'estranya parella" que va fer riure a milers de persones. Resignant-se al límit de l'edat, ha tingut dedicatòries, amor i paraules pels actors i actrius de la seva generació, com Carles Canut. Tot l'amfiteatre dempeus, l'ha ovacionat.La cerimònia ha comptat amb la presència de personalitats polítiques d'alt nivell: el president de la Generalitat, Quim Torra; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la consellera de Cultura, Laura Borràs; el ministre de Cultura del govern espanyol, José Guirao, personalitat que durant les legislatures del PP no havien fet acte de presència; Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, entre d'altres.Passola ha estat molt crítica amb la inversió pressupostària en cultura per part de la Generalitat. Durant la catifa vermella, per on han passat els dirigents polítics del país, la presidenta de l'Acadèmia ha volgut recordar que la inversió és molt baixa i insuficient.