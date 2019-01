VÍDEO Corre descalç la marató de Tarragona per donar visibilitat a la malaltia de la seva filla

Una persona corrent descalça la marató de Tarragona. Foto: Jonathan Oca

Josep Lluís Díaz, al centre, acompanyat d'altres corredors i de familiars amb nens que tenen síndrome de Kabuki Foto: Cedida

3 hores i 17 minuts. Aquest és el temps que ha tardat en Josep Lluís Díaz en recórrer els 42 quilòmetres de la SB Marató de Tarragona. Els més entesos consideraran que no és una marca prou bona però aquí, en aquest cas, el que és rellevant és que els ha recorregut descalç. Sí, sí descalç.La intenció de Díaz, que també ha corregut sense samarreta una bona estona fins que s'ha mudat amb la d'una associació, era donar a conèixer la síndrome de Kabuki, la qual afecta la seva filla Nara (10 anys).El veí del Maresme ha rebut el suport de famílies de Tarragona, Barcelona i d'altres punts de Catalunya de nens i nenes que també pateixen aquesta malaltia minoritària, i que són membres de l' Associació Espanyola de Familiars i Afectats per la síndrome de Kabuki , la qual va ser constituïda el 2017.Amb aquesta acció també s'ha volgut combatre dos dels handicaps de les malalties minoritàries, com són la invisibilitat i el desconeixement.Díaz, però, no ha sigut l'únic que ha corregut descalç per aquesta causa, ha arrencat amb quatre companys més, que també han volgut prendre part en aquesta acció per visibilitzar la síndrome de Kabuki.Segons la mateixa associació, la síndrome de Kabuki és una condició genètica que generalment es relaciona amb un to muscular baix, creixement postnatal lent, retard en el desenvolupament i dificultats d'aprenentatge lleus a moderades. Les persones que el tenen són més propenses que la majoria de les altres a patir una sèrie d'afeccions mèdiques i mostren característiques musculoesquelètiques i facials distintives.

