Familiars de les primeres víctimes identificades de la Guerra Civil enterren els seus familiars al Soleràs

Les famílies de les primeres víctimes de la Guerra Civil identificades de la fossa comuna del Soleràs han enterrat aquest diumenge els seus familiars. La consellera de Justícia, Ester Capella, ha assistit als funerals i ha fet una crida a la gent que pugui tenir "indicis" de familiars desapareguts i víctimes del Guerra que participin del Programa d'identificació genètica. Capella ha dit que "s'ha tancat el dol" i ha anunciat al Cementiri Vell que hi haurà un espai de memòria per homenatjar les víctimes.A Catalunya, segons el Departament de Justícia hi ha 505 fosses localitzades i se n'han obert 38, 14 de les quals durant l'últim any. El Departament de Justícia ha entregat a les respectives famílies les restes de les quatre primeres víctimes identificades amb el Programa d’identificació genètica. Estaven enterrades a la fossa del Soleràs (les Garrigues), situada al cementiri vell.La consellera Ester Capella, que ha assistit als funerals, ha anunciat també que el Govern instal·larà durant aquesta legislatura un espai de memòria al cementiri vell, on hi havia la fossa. Serà un monument que servirà d’homenatge a les persones que hi van ser enterrades, però que també disposarà d’un dipòsit per acollir les restes que s’hi van trobar, convenientment classificades i a l’espera de ser identificades.Els quatre identificats són Leandro Preixens, Ramon Jové, Maria Teresa Mir i Josep Moles. Els tres primers eren civils veïns del poble, que van morir entre el 25 i el 27 de desembre de 1938 a causa de les bombes franquistes. Josep Moles era un soldat republicà originari de Vimbodí (la Conca de Barberà) que va desaparèixer el desembre de 1938. Va combatre al Front del Segre i va morir d’un tret al cap.En l'acte, entre els familiars, Maria Moles, filla de Josep Moles, ha explicat que per la seva mare i per la família ha estat un "martiri" tot el temps sense saber del seu pare. Moles ha afegit que va ser ella la que va fer-se les mostres d'ADN que han determinat que el seu pare estava enterrat a la fossa del Soleràs. Moles va sol·licitar la recerca del seu pare l’any 2008. El creuament genètic, en aquest cas, s’ha fet amb les 2.000 mostres de què disposa el cens.Un altre dels familiars presents a l'acte ha estat el besnét de Ramon Jové, Jordi Jové, que ha explicat que sabien que el seu besavi era al Soleràs i ha detallat que no s'imaginaven que hi hagués "tantes persones" en aquesta fossa. "Estem contents", ha manifestat.Un altre dels relats és el de la Marcelina Gil, que amb el seu germà ha pogut aquest diumenge enterrar la seva àvia. "Ens van dir que l'havien posat a la fossa, de nit, en un llençol perquè no la podien portar el cementiri nou", ha explicat. Tot i que la Marcelina assegura que al cementiri vell, on hi ha la fossa, "ja no s'hi posava gent, llavors, no la van poder pujar al nou", pels bombardejos.Tres dels veïns del Soleràs han estat enterrats al cementiri nou aquest diumenge i el soldat republicà, Josep Moles, serà enterrat al poble de la família, a l'Espluga de Francolí.La fossa del Soleràs es va obrir l’estiu del 2017 gràcies al Pla de fosses, que permet al Govern fer excavacions d’ofici. S’hi van trobar un total de 146 persones. És la fossa més gran excavada fins ara a Catalunya en nombre d’individus trobats. A Catalunya hi ha 505 fosses localitzades i se n’han obert 38, 14 de les quals durant l’últim any. El Departament de Justícia calcula que hi ha al voltant de 20.000 persones enterrades en fosses.

