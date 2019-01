L’Ajuntament de Barcelona denunciarà a la Fiscalia de delictes d’odi l’atac feixista al centre LGTBI

Fa una setmana vem inaugurar el centre #LGTBI de Barcelona. Aquesta nit ha patit un atac covard. Han de saber que no ens fan cap por, al contrari. Més que mai sentim l’orgull de ser ciutat diversa, i l’alegria d’estimar a qui volem i com volem. A Barcelona #lovewins 🌈💜 pic.twitter.com/bJufNv3GLW — Ada Colau (@AdaColau) 27 de gener de 2019

A qui no sap utilitzar la raó, només li queda la violència. Si pensen que les amenaces ens faran retrocedir, estan molt equivocats. Més convençudes que mai #lovewins #BCNAntimasclista #dretsLGTBI 🌈🌈 pic.twitter.com/7WAuHszAtu — Laura #BCNAntimasclista (@laurapcastano) 27 de gener de 2019

Aquesta nit hi ha hagut un atac neonazi al centre municipal del col•lectiu LGTBI inaugurat fa una setmana.

L'antifeixisme és cosa de totes!#NoPassaran pic.twitter.com/c7xGdPQs9f — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 27 de gener de 2019

L’Ajuntament de Barcelona denunciarà davant la Fiscalia especialitzada en delictes d’odi i discriminació l’atac que aquest cap de setmana hi ha hagut a la seu del Centre LGTBI gestionat pel consistori. “Rebem una amenaça de mort de grups feixistes.Això no és una gamberrada, sinó un tema seriós que volem portar fins la fiscalia perquè aquesta és una ciutat que celebra amb orgull la seva diversitat i no volem que aquests missatges no tinguin una resposta contundent”, ha explicat aquest diumenge la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez. La plataforma LGTBI.Cat també ha denunciat a la policia les pintades i cops de pedra, mentre ha anunciat una concentració de rebuig per a demà dilluns a les 18.30 h davant la seu atacada, on volen reivindicar els seus drets i llibertats.La regidora Laura Pérez ha atribuït l’atac a una “minoria de covards” i ha assegurat que fets com aquest “reivindiquen la necessitat d’un centre LGTBI”, el qual es va posar en marxa ara fa just una setmana. “És una minoria que reacciona amb odi davant la inauguració d’un centre com aquest, però la setmana passada també vam veure aquest carrer ple d’orgull”, ha destacat Pérez. La regidora ha defensat la necessitat del nou espai municipal per garantir assessorament al col•lectiu LGTBI i per fer tasques de sensibilització en la defensa dels drets i les llibertats.LGTBI.Cat, amb el suport de l’Ajuntament, ha convocat per demà dilluns una concentració de rebuig als fets d’aquest cap de setmana per tal d’emetre “un missatge claríssim que demostri hi ha més gent a favor dels drets i les llibertats vers aquells qui ataquen”. Així ho ha destacat la presidenta de l’Associació de Famílies LGTBI, Cati Pallàs, que ha assegurat que “Barcelona és una bombolla de llibertat fantàstica” mentre ha lamentat que “de tant en tant es produeixen agressions”. “No marxarem i no tenim por”, ha conclòs.Fa una setmana que es va inaugurar el centre LGTBI a Barcelona, d'iniciativa pública. Aquesta mateixa nit ha patit un atac: hi han encastat una tanca al vidre, trencant-lo, i l’han omplert de pintades homòfobes amb amenaces com “esteu morts”.L’acte ja ha rebut el rebuig de diversos partits, com la CUP o Barcelona en Comú, a més de l’alcaldessa Ada Colau. “A qui no sap utilitzar la raó, només li queda la violència. Si pensen que les amenaces ens faran retrocedir, estan molt equivocats”, ha escrit Laura Pérez Castaño, regidora de l’Ajuntament de Barcelona.De moment, no hi ha testimonis dels fets. La policia està investigant el cas.Aquest centre, situat al carrer Comte Borrell, és un equipament municipal que acull un servei d'informació, orientació i atenció directa a les persones LGTBI.

