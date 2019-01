Tot el que has de saber sobre la gala dels XI Premis Gaudí

Els Premis Gaudí ja han arribat. L’Acadèmia del Cinema Català celebra aquesta nit la XI gala dels guardons cinematogràfics del nostre país amb una gran posada en escena des del Palau de Congressos d’Hospitalet de Llobregat. Una riuada de personalitats del món del cinema desfilaran per la catifa vermella en un esdeveniment que estarà carregat de màgia i produccions fetes a casa nostra.A partir de les 21.55 a TV3, just després del Telenotícies Vespre, començarà la cerimònia. A més de veure-la per televisió la podeu seguir per Catalunya Ràdio i iCatFM en un programa especial presentat per Àlex Gorina i Marc Garriga.Els XI Premis Gaudí estaran presentats pel Mag Lari i, tal com va avançar ell, la gala estarà repleta de moments màgics, diverses sorpreses i tota una cerimònia plena d’entreteniment. Els Gaudí es consideren molt més entretinguts que altres gales, com els Goya.36 produccions estan nominades aquesta nit pels premis del cinema català, però les que opten a més guardons són: Entre dos aguas, Viaje al cuarto de una madre i El fotógrafo de Mauthausen, amb nou nominacions. Després apareixen Petra, amb vuit i Les distàncies, amb set.El llistat és de luxe, entre els quals ja hi ha diversos guanyadors i guanyadores de Gaudí en anteriors edicions: Alexandra Jiménez, Lola Dueñas, Bárbara Lennie, Carme Elías (Millor actriu); Israel Gómez Romero, Alex Brendemühl, Mario Casas i Sergi López (Millor actor); Anna Castillo, Marisa Paredes, Maria Ribera, Clara Segura, Oriol Pla, Miki Esparbé, Alain Hernández i Eduard Fernández (Millor Actriu secundària i Millor actor secundari).Un dels moments més emotius serà el del Gaudí d'Honor de Joan Pera.La gala comptarà amb diversos cantants que amenitzaran la vetllada. L’Acadèmia del Cinema Català ja ha fet pública la llista de les actuacions musicals d’aquesta nit.

