La patronal dels VTC prepara «querelles criminals» contra el Govern per si s'aprova el decret

La patronal VTC-Unauto a Catalunya prepara "querelles criminals" contra el Govern i els "implicats en actes polítics, legislatius i jurídics" responsables d'aprovar la normativa de regulació dels cotxes que utilitzen Uber i Cabify, segons ha pogut saber l'ACN.En una assemblea extraordinària dissabte, la patronal, que representa el 89% del sector de lloguer de vehicles amb conductors, també va acordar "interposar les accions legals oportunes contra el decret llei" i presentar "reclamacions patrimonials i indemnitzacions" per danys i perjudicis contra "les autoritats i funcionaris responsables" de la regulació, si s'aprova. Els diners que podrien arribar a exigir arriben a almenys 1.050 milions d'euros i la querella criminal podria presentar-se per un presumpte delicte de "prevaricació", segons fonts consultades.La patronal VTC també estudia ajudar econòmicament als treballadors amb crèdits perquè es puguin sumar a les reclamacions que farien les empreses al Govern o a les autoritats pertinents. El decret proposat per la Generalitat imposa una precontractació de 15 minuts als VTCs, ampliable a una hora a través de la regulació de l'AMB. També prohibeix la geolocalització i impedeix als VTC circular sense servei per la ciutat.Segons consta a l'acta de la reunió de la patronal, els representants del sector també van acordar per unanimitat escriure als consellers del Govern per demanar que es "posposi uns dies l'aprovació" del decret sobre les VTC –prevista per dimarts- i s'obri un "procés de diàleg i negociació" per consensuar una alternativa.A més, a la carta, els adverteixen de les "conseqüències legals, patrimonials i socials" derivades de l'aprovació del decret tal i com està previst. I és que des d'Unauto consideren que el decret "no pretén regular l'activitat del lloguer de vehicles amb conductor a Catalunya sinó expulsar del sector del transport de persones en vehicles de fins a nou places a les aplicacions tecnològiques Uber i Cabify i a la majoria d'empreses del sector de les VTCs".Les empreses, que donen feina a unes 4.000 persones a Catalunya, preveuen que hi hagi molts acomiadaments i assumeixen que pagaran les indemnitzacions i que, després, reclamaran els diners a la Generalitat, més danys i perjudicis. Una de les propostes que estudien des de la patronal és pactar amb els sindicats la possibilitat de concedir als treballadors "crèdits" per "facilitar que puguin reclamar al Govern de la Generalitat i/o a les autoritats i funcionaris implicats".Si els treballadors també s'apuntessin a les reclamacions, fonts consultades per l'ACN eviten especular quants diners podrien arribar a exigir, ja que consideren que és un cas "sense precedents" que es forci al tancament d'unes empreses que són rentables i que seria la justícia qui hauria de dictar les eventuals indemnitzacions.Durant les últimes 48 hores, 136.000 catalans han signat la petició promoguda pel sector del VTC perquè no s'aprovi el decret impulsat pel Govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor