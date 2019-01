Compromís reclama al govern espanyol les auditories dels pagaments a Enagás pel manteniment de Castor

Compromís ha reclamat aquest dissabte al govern espanyol les auditories que justifiquin els 33 milions pagats a Enagás entre el desembre del 2014 i el 2017 pel manteniment del projecte Castor. La coalició denuncia que no siguin públiques malgrat que, en elles, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) instava a abonar 15,7 milions anuals al gestor tècnic del sistema per aquests treballs de manteniment.El senador de Compromís, Jordi Navarrete, s’ha preguntat per què Enagás va xifrar el cost en 8,7 milions i el govern havia donat l’ordre a la CNMC d’abonar-li el doble fins que les diferents sentències del Tribunal Constitucional han obligat a tornar els diners al sistema de Liquidacions Provisional.Navarrete ha criticat les respostes de la ministra de Transició Ecològica sobre el futur d'aquesta planta, el seu possible desmantellament, “les contínues sentències que censuren els passos fets pels governs de PSOE i PP i l'opacitat en tot el que envolta aquest enorme fiasco energètic i de l'enginyeria d'aquest país”. Compromís ha retret especialment la resposta que ha obtingut recentment en relació amb les liquidacions a Enagás i el cost real que les auditories mostren que s'han d'abonar a la gestora tècnica del sistema gasista.Per la coalició, aquesta situació "de no treure l'aigua clara" de tot el que envolta Castor és "molt desagradable", atès que "es tracta de diners públics que necessiten les persones i no podem estar jugant amb ells tan a la lleugera", ha apuntat. Per això, Navarrete demanarà explicacions per esclarir per què Enagás ha estat cobrant 16 milions anuals i per què “es van alterar els criteris de pagament”.D'altra banda, el senador ha assenyalat l’executiu espanyol "com a responsable d'estar pagant quantitats que no corresponien", per la qual cosa ha exigit a la ministra i al govern socialista "serietat” i “claredat” amb els diners i deixar de gastar-los “en aquesta mola de ferralla inservible”. Per aquesta raó, ha demanat tancar i desmantellar els pous i "oblidar-nos d'aquest trist, fosc i car episodi".

