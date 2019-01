L'Exèrcit es mantindrà al Saló de l'Ensenyament de Barcelona

L'Exèrcit mantindrà la seva presència al Saló de l'Ensenyament de Barcelona, que se celebrarà del 20 al 24 de març al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, amb la mateixa superfície que en l'edició anterior, segons fonts de la institució firal.Al novembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar que l'Exèrcit sense "cap dubte" anava a estar present al saló, i va demanar a les forces polítiques no fer un ús partidista de les Forces Armades.La presència de l'Exèrcit en aquest saló ha generat polèmica en les últimes edicions -la plataforma Desmilitaritzem l'Educació ha realitzat actes contra la seva presència-, després que el Parlament aprovés una moció al juliol del 2016 en la qual demanava la seva no presència i el rebuig de l'Ajuntament de Barcelona en una declaració.L'Ajuntament de Barcelona va aprovar en un ple de febrer del 2016 una declaració institucional que defensava que el Saló de l'Ensenyament se celebri sense la presència de l'Exèrcit per afavorir espais educatius lliures d'armes.De fet, en la inauguració del saló el 2016, l'alcaldessa, Ada Colau, va dir a dos militars que se li van dirigir: "Ja sabeu que nosaltres, com a ajuntament, preferim que no hi hagi presència militar sl saló, però simplement perquè creiem que cal separar els espais".

