VÍDEO Talegón reclama unitat a Puigdemont i ERC per concórrer a les europees

La periodista i política Bea Talegón ha deixat les coses clares aquest dissabte sobre el seu futur com a candidata a les eleccions europees. La petició fonamental és que hi hagi "unitat" entre l'espai de la Crida i el d'ERC, per ara en llistes separades malgrat els intents de Carles Puigdemont per sumar els republicans a una candidatura conjunta.En una intervenció al programa "Preguntes Freqüents" de TV3, Talegón ha apuntat que té dues propostes, una de Puigdemont ( tal com va avançar aquest diari ) i l'altra d'ERC, però assegura que està esperant que hi hagi "unitat" per prendre una decisió.L'exsocialista ha explicat que està "a disposició de la República catalana" perquè li sembla fonamental que Europa entengui que aquesta lluita "no és només dels catalans".

