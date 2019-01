VÍDEO Un centenar de manifestants increpa militants de Vox que han plantat una carpa a Sant Andreu

Falta gent per demostrar el seu rebuig al discurs d'odi de Vox, al feixisme se'l combat al carrer #AturemVOX #SantAndreuAntifeixista pic.twitter.com/nNQM7w8DFV — CUP Sant Andreu (@CUPstap) 27 de enero de 2019

Ara a Sant Andreu el moviment antifeixista deuncia la presència de VOX al barri.#NoPassaran pic.twitter.com/edFhSKJn55 — Endavant Barcelonès (@Endavant_Bcn) 27 de enero de 2019

Un centenar de manifestants increpa una desena de militants de Vox que han plantat una carpa al districte de Sant Andreu de Barcelona. Un cordó policial format per una vintena d'antiavalots separa els dos grups.A les rodalies hi ha una desena de vehicles dels Mossos d'Esquadra. Els manifestants criden consignes contra Vox i contra el feixisme. Porten una pancarta amb el lema "Per un Sant Andreu antifeixista i combatiu". La carpa està instal·lada al creuament del carrer Gran de Sant Andreu amb l'avinguda 11 de Setembre i té previst quedar-se fins a les 14 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor