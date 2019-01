​Els comuns tallen les negociacions amb el Govern pels pressupostos

Els comuns han suspès les negociacions que mantenien amb el Govern per avalar els pressupostos de la Generalitat, després d’unes reunions en què, asseguren, l’executiu català no els ha donat les xifres globals.Fonts dels comuns consultades per Europa Press han argumentat que han constatat durant setmanes que les xifres sectorials –per cada conselleria- estan molt lluny del desitjat: “Per aquest motiu suspenen les negociacions”.Els comuns reiteren la seva voluntat d’acord però veuen “molt difícil” arribar a uns mínims, tenint en compte, apunten, la informació que els dona el Govern i el seu marge de negociació.“El Govern no s’ha mogut des de la primera reunió que vam tenir el novembre”, lamenten els comuns, que a més critiquen que no se’ls hagi plantejat mesures substancials per apropar posicions.Govern i comuns han fet sis reunions sectorials, en les quals sempre hi havia la secretària de Presidència, Meritxell Masó (JxCat) i el secretari d’Albert Castellanos (ERC), a més de membres de cada un dels departaments.

