VÍDEO Doble clatellada d'un advocat de Cuixart a Manel Manchón al «FAQS»

"A Ginebra hi ha turcs que si tornen a Turquia els posen a presó. Si Marta Rovira torna a Espanya la posaran a presó. És exili en els dos casos" Olivier Peter (@Olivier_Ptr), advocat expert en judicis polítics i DDHH #FAQSalfonsoTV3 ▶️ https://t.co/qBTJT8eNUo pic.twitter.com/5NLx8mAPs1 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 26 de gener de 2019

Per analitzar el judici de l'1-O, el FAQS de TV3 va convidar aquest dissabte Olivier Peter, especialista en judicis polítics i drets humans. Peter també és membre de l'equip internacional que defensa Cuixart i advocat d'Anna Gabriel.Peter va argumentar que l’estat espanyol “no ha pres consciència de la vulneració dels drets” en tot el procés sobiranista. També va explicar que si torna Anna Gabriel a Espanya no té garanties que no li canviïn les acusacions, que per ara són per desobediència.Un dels moments més tensos de la seva entrevista va ser quan es va donar pas als periodistes presents al plató. Peter se les va tenir amb Manel Manchón, qui no reconeixia que Rovira estava a l’exili. “A Ginebra hi ha molts turcs i kurds perquè si tornen a Turquia els posen a la presó. Marta Rovira no pot tornar a Espanya perquè si no la posen a la presó. Per a mi és exili en ambdós casos”, va dir Peter.Tot seguit, Manchón li va recriminar com tenia tan clar que a Espanya es vulneressin els drets humans. “No ho dic jo, ho diu Amnistia Internacional, l’Organització Mundial contra la tortura i el Tribunal Europeu dels Drets Humans. Igual ells menteixen i vostè té raó”, va deixar anar amb contundència.

