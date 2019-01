Marta Rovira: «Cap a on va l'independentisme? Manca lideratge i acord estratègic»

La secretaria general d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'exili, Marta Rovira, ha estat entrevistada per primer cop en televisió des de que va marxar a Suïssa, el març de l'any passat. El programa de TV3 Preguntes Freqüents (FAQS) de Cristina Puig ha estat l'escollit per ser el primer en realitzar-li aquesta entrevista, que resumim en quinze frases:1. Sobre l'exili: "Enyores el dia a dia, les coses més properes. No estem en situació de persones refugiades i que té molts menys recursos. No ens podem queixar, estem bé, però això és l'exili".2. Sobre la imatge de Rovira, Forcadell i Bassa sortint del Parlament el dia abans de marxar a declarar: "Quan va acabar el ple -investidura Turull- érem molt conscients que no ens tornaríem a veure. Molta emoció i molta consciència del que estava passant".3. "Ho has de fer (exiliar-te) per nosaltres, perquè ets mare i per la causa", sobre el que li van dir Forcadell i Bassa a Rovira.4. "A mi el que em costa més és haver perdut el contacte directe amb els presos. Això és el que costa més. Saber que són allà. No els pots veure. No els pots sentir".5. Sobre una vida llarga a l'exili: "Miro de no fer un calendari. Hi ha factors que no depenen de tu. M'agrada viure el dia a dia, crec que és la millor manera de viure l'exili".6. "No vam pecar d'ingenus, vam pecar de demòcrates. Invertim energies en marcar posicions polítiques, però hauríem de traçar una acció unitària".8. Sobre el seu silenci en comparació amb els altres exiliats i presos: "Voluntat de visió més estratègica i amb prudència. Des de l'exili hem de donar joc als nous lideratges que han d'abanderar al Parlament, al Govern, també a nivell social".9. "La manca de lideratge del moment respon al fet que no tenim un acord estratègic. Cap a on va l'independentisme? Són les qüestions que tenim pendent en aquest moment. No ens estem entenent prou bé".10. "Jo tinc moltes ganes d'exercir el meu mandat com a secretària general d'ERC. També sóc conscient del que implica fer-ho en aquestes condicions".11. "La paraula relleu el que fa és complir l'objectiu de la repressió: decapitar els lideratges independentistes. Intentem veure com ens reubiquem.12. "Hem de fer molta més feina en l'àmbit internacional. Hem d'explicar-nos molt millor. Molt més i millor. Perquè si no acabem sent un problema intern de l'estat espanyol".13. Sobre eixamplar la base: "De l'1-O n'extraiem moltes lliçons i aprenentatges. Després d'aquell dia hem de ser més perquè topem amb un Estat que no és democràtic".14. Sobre aprovar els pressupostos: "D'on ve aquesta pressió? Que pretén el PSOE o l'esquerra espanyola? Pretenen que els aprovem quan tenen el president d'ERC a la presó? Quantes partides pressupostàries val la nostra llibertat?"15. "Malgrat la repressió ERC no ha renunciat mai a res i els nostres objectius polítics estan intactes. Les campanyes de desgast no m'afecten i estic molt tranquil·la. No hem renunciat a cap via ni instrument, ni al referèndum pactat ni a la desobediència".

