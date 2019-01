Torra respon a Iceta: «Ell només s’ha anat perpetuant, canviant de principis i vivint de la política»

Iceta diu a Torra que «la política no fa per ell». Potser ho diu perquè jo he estat treballant 23 anys entre l’empresa privada i l’edició de llibres i ell només s’ha anat perpetuant, canviant els seus principis i visquent tota la vida de la política. https://t.co/mko5xp4m3D — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 26 de gener de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost amb contundència les declaracions de Miquel Iceta, secretari general del PSC, que afirmava que la política "no fa" per l'actual cap del Govern català.A través d'una piulada, Torra fa referència a la seva vida en el sector privat, recordant que ell hi ha treballat 23 anys i en canvi Iceta "s’ha anat perpetuant, canviant els seus principis i visquent tota la vida de la política".El líder dels socialistes catalans ha realitzat aquestes precises declaracions en un acte a Mataró, on ha estat acompanyat per la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, i l'alcalde del municipi del Maresme, David Bote.

