El web definitiu per saber en quina plataforma veure la teva sèrie preferida

Exemple del buscador en cas que es pregunti per una sèrie. Foto: Just Watch

Exemple del buscador en cas que es pregunti per una pel·lícula. Foto: Just Watch

Asseure's al sofà i agafar el comandament a distància s'ha convertit en un gest cada cop més habitual a les nostres llars, un fet que s'ha intensificat per l'increment de l'oferta de sèries que integren les diferents plataformes de continguts audiovisuals. Ara bé, amb tanta oferta, de vegades és complicat saber en quina podem trobar allò que exactament busquem.Un buscador en línia ens ofereix la possibilitat d'estalviar temps i, si sabem exactament què busquem, anar de cara a barraca. Es tracta del portal web Just Watch , un senzill buscador que ens permet cercar a través de totes les plataformes a Catalunya.Així, per exemple, si volem buscar un dels darrers èxits britànics, Sex Edcuation, només hem d'introduir el nom de la sèrie en el buscador. Automàticament, la web analitzarà els diferents portals i plataformes, com ara Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Google Play, Apple o YouTube, entre d'altres. Acte seguit, es donaran les diferents opcions de visualització i si cal estar abonat o es pot llogar el producte.El cercador també ofereix la possibilitat de localitzar pel·lícules. Fem la prova amb la multipremiada The Matrix, i veiem quins són els canals disponibles, ja sigui per contracte com per compra individual.El portal és totalment gratuït i permet estalviar temps a l'hora de saber on podem veure allò que volem, sense haver de saltar de plataforma en plataforma.

