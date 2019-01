La reivindicació d'ERC en contraposició amb els altres partits independentistes

El portaveu d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, ha assegurat que l'únic independentisme "obert i efectiu" que no pararà fins a arribar a la independència el representa ERC. Aquesta afirmació arriba el mateix dia que es funda la Crida Nacional, impulsada per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i el mateix president de la Generalitat, Quim Torra.Sabrià, en un acte a Figueres, ha reivindicat el partit com la formació que és capaç de fer asseure a la mateixa taula "la majoria del 80% que està a favor de les urnes, en contra de la Monarquia i que dona suport al dret a l'autodeterminació". El portaveu republicà considera que les eleccions municipals són una "gran oportunitat" per poder superar el 50% dels vots a partits independentistes."Mentres ells responen amb més repressió nosaltres contestem amb vots i amb majories independentistes, ha reblat. Sabrià ha coincidit amb el diputat al Congrés, Gabriel Rufián en alertar sobre "l'ascens del feixisme" que representa Vox. "Hem de ser un referent perquè no avancin", ha assenyalat el portaveu republicà.