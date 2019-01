Endesa se suma al Dia Mundial de l'Educació Ambiental amb un taller a 38 centres de tot Catalunya

El dia Mundial de l’Educació Ambiental se celebra avui, i per això, Endesa, dins el seu programa educatiu, ofereix el taller itinerant PlayEnergy que avui aterra a Tarragona, concretament a les escoles l’Antina, de Torredembarra, i Mowgly, de Reus.

Es tracta de la cinquena edició d’aquesta activitat, que fins a l’1 de febrer haurà portat l'educació sobre el valor energètic a 38 centres de 24 municipis catalans. PlayEnergy és un taller pràctic sobre energia organitzat per Endesa Educa, la unitat educativa de Fundación Endesa, que s’ofereix de manera gratuïta a les escoles i que té l’objectiu de conscienciar els participants sobre el valor de l’electricitat i la necessitat de fer-ne un ús eficient mitjançant una sèrie d’experiments pràctics.



El taller està adreçat a alumnes de 3r i 4t de Primària i, a més, tots els centres participants, tenen l’opció de presentar-se al concurs PlayEnergy, per al qual els estudiants han de presentar un projecte de ciutat intel·ligent aplicant els conceptes apresos.

L’objectiu d’aquests tallers és que els estudiants experimentin les diferents maneres que hi ha de produir energia, sent, així, testimonis del procés de generació que proporciona, com a resultat, l’electricitat. La finalitat de l’activitat és que prenguin consciència de la necessitat de fer un ús racional i eficient de l’energia i per això el taller incorpora també la maqueta d’una casa on els estudiants han de marcar els diferents electrodomèstics i distingir la despesa energètica de cadascun d’ells.

Els alumnes, dividits en petits grups, van realitzant les diferents activitats proposades com crear energia amb un petit aerogenerador que ells mateixos posen en marxa amb l’ajuda d’un assecador de cabells o conduir per l’aula un petit cotxe que incorpora una placa solar.

En aquesta edició, el taller està present als municipis de Tarragona, Reus, Torredembarra, Terrassa, Rubí, Castellar del Vallès, Caldes de Montbui, Lleida, Raimat, Alfarràs, Almenar, Gavà, Santa Perpètua de Mogoda, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Vilabertran, el Masnou i de Perelada.

