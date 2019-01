La petició de Rufián als votants del PSC

El diputat al Congrés d'Esquerra Republicana Gabriel Rufián anima la "bona gent" del PSC que li fa "tant de mal i tant de fàstic" que Iceta es faci selfies amb Xavier Garcia-Albiol a votar Esquerra a les municipals.Rufián ha reivindicat la voluntat d'"eixamplar la base" que tenen els republicans i recorda que qui primer va apostar per aquesta idea va ser Carles Puigdemont. "Com si fos dolent ser més", ha etzibat el diputat. Rufián també ha reclamat fer un front comú contra Vox a qui considera un "Ciutadans desinhibit"."Vox no és res més que Ciutadans a les quatre de la matinada", ha reblat. El diputat d'Esquerra considera que al feixisme "no se'l pot calmar", sinó que se l'ha de "combatre i destruir".

