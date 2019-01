VÍDEOS Més d'un centenar d'antifeixistes protesten contra una manifestació d'ultres

Ara grups feixistes i neonazis fan homenatge a la @policia a la comissaria de Via Laietana. En commemoració dels 80 anys de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona.

Aquesta és la seva democràcia.#NoPassaran pic.twitter.com/asON6F17rt — CUP Ciutat Vella (@cupciutatvella) 26 de gener de 2019

La manifestació en commemoració de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona fa 80 anys, convocada per grups feixistes i neonazis, no ha pogut accedir a Plaça Sant Jaume i ha continuat Via Laietana avall, ara son a l'alçada de correus.#AlertaUltra#NoPassaran pic.twitter.com/heWlCeRxFA — CUP Ciutat Vella (@cupciutatvella) 26 de gener de 2019

#AlertaUltra ara mateix baixant per la Via Laietana. Simbologia nazi, càntics a favor de la Policia Nacional i la unitat d'España.



Una manifestació explícitament nazi a Ciutat Vella, escortada pels Mossos. Una més.#BuchDimissió#NoPassaran pic.twitter.com/s6iutDR09C — Àlex Cadenes (@alexcadenes) 26 de gener de 2019

Més de cent persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per rebutjar la manifestació convocada per celebrar els 80 anys de l'ocupació franquista de Barcelona, una marxa que ha comptat amb una vintena de participants.Amb el lema "Recuperem Espanya" els ultres han sortit de la plaça Urquinaona per Via Laietana en direcció a la plaça Sant Jaume escortats per Mossos d'Esquadra. Almenys tretze furgonetes policials amb un centenar d'agents estaven a la plaça Sant Jaume, on amb una línia entre la porta de l'Ajuntament de Barcelona i la del Palau de la Generalitat evitaven a tothom passar d'una banda de la plaça a l'altra.Finalment els manifestants han passat de llarg el carrer de Jaume I fins arribar a la plaça d'Antonio López, on han fet un parlament. Els antifeixistes els han anat a buscar, però una línia policial ha evitat que s'acostessin. Els antifeixistes, encapçalats per una pancarta amb el lema "governi qui governi, som ingovernables", s'han esperat al davant dels agents fins que els ultres convocats per el 'Frente Nacional Identitario' han abandonat la plaça.

