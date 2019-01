Això és tot el que podràs trobar al Saló de l'Ensenyament 2019

El Saló de l'Ensenyament celebra el seu trentè aniversari del 20 al 24 de març de 2019 al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona! Aquesta edició manté la seva aposta per millorar l'experiència dels visitants i ho fa reforçant els serveis d'orientació, tant presencials com online.El certamen comptarà amb més de 190 expositors que presentaran l'oferta formativa més completa als alumnes d'ESO i Batxillerat que visitin el saló . A més, els visitants podran participar en diferents activitats com els tallers "EP!" per a joves i famílies, a través dels quals es guiarà els alumnes en funció de la temàtica acadèmica que els interessi; les taules rodones formades per professionals de referència o l'scaperoom "El repte de decidir", en el qual els participants hauran de treballar diversos aspectes personals per aconseguir l'objectiu que se'ls proposa. Com sempre, els que aneu al saló també podreu visitar l'estand d'Adolescents.cat, on hi viureu concursos i música en directe, entre altres. Ja podeu comprar la vostra entrada al web del Saló . Hi ha descompte amb el Carnet Jove.El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya comptarà amb un gran espai en el qual els visitants es podran informar i orientar sobre l'oferta d'estudis a Catalunya. En aquesta edició, es reforçarà el paper orientatiu ambAixí mateix, els visitants del saló tindran a la seva disposició tota la informació necessària sobre els processos i tràmits d'accés i admissió a les universitats de Catalunya.Un any més, les titulacions relacionades amb la tecnologia tindran destacada presència al saló amb l'Aula de Tecnologies Multimèdia, de la mà de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que comptarà amb demostracions i activitats relacionades amb les tecnologies multimèdia, la realitat virtual i la fotografia digital.Els dies 22 i 23 de març al Palau 5 del recinte de Montjuïc, també se celebrarà Futura, el Saló de Màsters i Postgraus, que en la seva 16a edició va comptar amb seixanta expositors, entre universitats (públiques i privades), escoles de negocis i col·legis professionals. Futura comptarà per primera vegada amb la presència de 17 universitats de la Xina, com la Universitat de Pequín, la Universitat d'estudis Estrangers de Beijing, la Universitat de Ciència i Tecnologia o la Universitat de Comunicació de la Xina; demostrant així el seu creixement i la seva aposta pels programes a l'estranger.El 21 i el 22 de març, tindrà lloc la segona edició del Saló de l'Ocupació Juvenil després de la bona acollida de l'any passat. Organitzat per Fira de Barcelona i Barcelona Activa, conjuntament amb altres entitats de la ciutat, el saló organitzarà activitats perquè les persones de 16 a 35 anys tinguin les claus per accedir al món laboral i reorientar la seva vida professional. En aquest espai de trobada, es podran conèixer els diferents sectors professionals i les competències més valorades per les empreses. El saló ocuparà part del Palau 2 del recinte de Montjuïc, amb la idea que els assistents puguin valorar totes les opcions existents.

