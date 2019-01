La pressió dels grups antifeixistes obliga Vox a desmuntar una parada a Sabadell

🔴 Atenció a la Plaça del Pi (Sabadell Nord) hi ha situada una carpa de VOX. No podem permetre que ideals racistes i discriminatoris s'escampin pels nostres barris. #AlertaUltra #NoPassaran pic.twitter.com/gsuB2v8DbK — La Forja Sabadell #LaNostraSentència (@laforja_sbd) 26 de gener de 2019

El feixisme no té lloc a Sabadell!

Tants cops com vinguin respondrem!

Gràcies al poder del poble han plegat la carpa i han marxat. Un cop més, hem cridat #NoPassaran i no han passat!



(Sí, els que protegien la carpa eren els mossos) pic.twitter.com/gTGdbeBY9J — CDR Sabadell (@cdrsabadell) 26 de gener de 2019

Los de @vox_es desmontan paradeta fascista ante el grupo de Bruixes del Nord y grupo antifa. Fora feixistes dels nostres barris. Sabadell será la tomba del feixisme. No passaran ✊ pic.twitter.com/1rf4sFPwXO — Pere-Indignat🎗🎗🎗🎗✊ (@Marper4) 26 de gener de 2019

La presència de grups antifeixistes ha obligat al partit d'ultradreta Vox a desmuntar la carpa informativa que havia instal·lat aquest dissabte al migdia a la plaça del Pi, al barri de Ca n'Oriac de Sabadell. La presència de la formació ha encès la xarxa amb comentaris de veïns que rebutjaven la seva presència i ha comportat un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra a la zona.Diversos grups antifeixistes de la ciutat s'han organitzat a través de les xarxes socials per mobilitzar-se fins el lloc, on finalment els ultradretans han decidit desmuntar el punt informatiu. Agents dels Mossos d'Esquadra han establert un cordó de seguretat per evitar que els dos col·lectius s'arribessin a topar.Vox ja va intentar posar una carpa a la capital vallesana, en aquesta ocasió a la plaça del Mercat Central. La programació de l'acció, però, va fer que els grups antifeixistes de la ciutat s'organitzessin, dissuadint, així, que s'instal·lessin.

