Els CDR segueixen la tancada a l'Ajuntament d'Alcarràs després de passar-hi la nit

Membres del CDR segueixen aquest dissabte amb la tancada que iniciaven divendres a l'Ajuntament d'Alcarràs en suport als alcaldes investigats pel procés. Albano Dante-Fachín i el polític basc, Oskar Matute, diputat al Congrés d'EH Bild, van llegir aquest divendres a la nit el manifest del CDR en què reivindiquen els ajuntaments com "espais de sobirania i democràcia".Una dotzena de membres del CDR han passat la nit a l'Ajuntament i aquest dissabte han preparat una xocolatada per esmorzar i han fet un debat a l'exterior de l'edifici amb l'assistència de prop d'una vintena de persones. L'alcalde, Miquel Serra, s'ha apropat al consistori i també ha assistit a l'espai de debat que s'ha fet al peu de les escales de l'església, davant l'Ajuntament.Fachín i Matute havien participat a Lleida en la xerrada 'Unim lluites, desbordem el regne. Sobre les realitats dels Països Catalans i Euskal Herria' organitzada pel Jovent Republicà. Un manifest en què els CDR mostren el suport als alcaldes investigats pel procés que van "defensar la voluntat popular i democràtica dels seus veïns" i defensen que els ajuntaments "siguin una de les puntes de llança des d'on avançar cap a la República". El text també exigeix que "d'una vegada" el Parlament defensi la seva sobirania i els mandats republicans que en sorgeixen. El manifest està penjat en un dels vidres de l'Ajuntament.La jornada ha començat aquest dissabte amb una xocolatada popular preparada pels mateixos membres que han passat la nit dins l'Ajuntament d'Alcarràs. La previsió d'aquest dissabte és fer un dinar popular i de cara a la tarda, posar en comú els elements del debat del matí, que s'ha allargat pràcticament fins a l'hora de dinar.Amb aquesta acció volen fer visible el seu suport als alcaldes que estan sent investigats judicialment pel procés independentista. A la vegada, també volen denunciar la "farsa" que consideren suposarà la celebració de judici als líders independentistes. Aquest dimarts l'alcalde d'Alcarràs, Miquel Serra, va comparèixer davant del jutge com a investigat per un presumpte delicte de desobediència per haver col·laborat amb la celebració del referèndum de l'1-O, tot i que Serra es va acollir al dret a no declarar. Unes 150 persones es van concentrar davant dels jutjats de Lleida per donar-li suport.

