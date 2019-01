Tensió per una carpa de Vox a Sabadell

VOX sirve churros y chocolate caliente en su primera carpa que trae la "España Viva" a #Sabadell (Barcelona). La convocatoria de @vox_es no cayó en manos de los CDR y ultraizquierda pic.twitter.com/kMyMKeW9jC — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) 26 de gener de 2019

La coordinadora de @vox_es #Sabadell Patricia Muñoz garantiza que a partir de ahora VOX no va a hacer públicas sus convocatorias de carpas en Barcelona y que VOX ha salido hoy a la calle para defender la Unidad de España y dar a conocer sus propuestas de cambio. @VOX_Sabadell pic.twitter.com/u0FmJBjieD — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) 26 de gener de 2019

A la Plaça del Pi a Sabadell Nord hi ha ara mateix una paradeta de VOX.

No volem el feixisme als nostres carrers!

Que sàpiguen que no els volem!

De totes les maneres, trolejant-los, dient-los el que en penseu, cartells, pancartes... #desbordemlos #nopassaran



En 30 minuts allà! — CDR Sabadell (@cdrsabadell) 26 de gener de 2019

⚠️ Alerta Ultra ⚠️



A la Plaça del Pi, Sabadell Nord, hi ha ara mateix una paradeta de VOX.



Concentració de rebuig ara mateix! Fem-los fora!#NoPassaran ✊🏿✊🏻✊🏾 — UCFR Sabadell #ParemosaVOX (@UCFRVallesOcc) 26 de gener de 2019

Després de molts intents, la secció local de Vox ha aconseguit instal·lar una carpa informativa a la ciutat de Sabadell. Es tracta d'un punt col·locat a la plaça del Pi, al barri de Ca n'Oriac, i que ha aplegat unes 30 persones, segons fonts policials consultades, una presència que ha encès els ànims de molts veïns i també dels moviments antifeixistes de la ciutat, que han fet una crida per adreçar-se a aquest punt.El col·lectiu ja va intentar posar una carpa a la capital vallesana, en aquesta ocasió a la plaça del Mercat Central. La programació de l'acció, però, va fer que els grups antifeixistes de la ciutat s'organitzessin, dissuadint, així, que s'instal·lessin.En aquesta ocasió, però, la xarxa s'ha convertit en un canal de transmissió on s'ha publicat la presència del partit d'extrema dreta, a partir de l'avís de veïns i per la presència de diversos furgons dels Mossos d'Esquadra, que han estacionat a l'avinguda Matadepera i on els agents s'han desplegat per diversos punts de la plaça. Amb tot, s'ha fet una convocatòria de rebuig a la presència del partit a la via pública.També veïns de la ciutat han fet sentir la seva veu a la xarxa, criticant la presència de la formació.

