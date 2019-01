València convoca 275 places en un nou servei perquè els nens gitanos continuïn els estudis

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha anunciat la convocatòria d'un nou servei social especialitzat i individualitzat amb un total de 275 places per a la millora socioeducativa de la infància i adolescència gitana, a través del Programa Kumpania, amb l'objectiu que es graduïn en estudis de Secundària i postobligatoris.Aquest projecte s'emmarca en els acords d'acció concertada per a serveis socials especialitzats en el sector d'igualtat en la diversitat, per als quals la Conselleria destina en total dos milions d'euros en 2019, detalla la Generalitat en un comunicat. La convocatòria suposa aplicar la fórmula de concert social amb entitats, que "substitueix les subvencions", a serveis especialitzats del poble gitano que s'integraran a la xarxa pública valenciana de serveis socials i d'atenció a la igualtat en la diversitat.En concret, Igualtat concerta la gestió del servei de 275 places en un nou servei social especialitzat i individualitzat de millora socioeducativa, dirigit a la infància i adolescència gitana i el seu entorn social i familiar.Amb el nom Programa Kumpania, pretén graduar en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i afavorir la continuació en estudis postobligatoris. Els usuaris seran nens i adolescents gitanos d'entre 6 i 18 anys que cursen Primària o Secundària.Les 275 places s'organitzaran en programes de 25 persones i alguns de 12. La província d'Alacant tindrà un mínim del 35%, la de València el 25% i la de Castelló una desena part. Hi ha un total de 51 municipis i barris previstos per a la posada en marxa del servei: 26 a València, 21 a Alacant i quatre en Castelló. Com a requisit, cap entitat podrà tenir més del 50% de les places.El servei consistirà en una intervenció integral centrada en l'atenció socioeducativa, amb accions com un itinerari personalitzat per a cada nen i adolescent, al costat de mediació i seguiment en el centre educatiu, amb la família i amb els serveis socials.També es proporcionaran classes de reforç escolar i orientació cap als estudis postobligatoris i el món laboral, es fomentaran d'hàbits saludables i d'oci educatiu i s'oferirà formació en igualtat, interculturalitat i diversitat, entre altres mesures.Amb aquesta aposta, Oltra ha reiterat que el concert social per a la prestació de serveis socials especialitzats "garanteix el control i l'estabilitat tant de les entitats com dels serveis que gestionen i, sobretot, assegura la qualitat en el servei a les persones i a les seves famílies". La fórmula ja s'ha aplicat des de l'any passat a centres de diferent tipologia destinats a persones grans o amb diversitat funcional i malaltia mental crònica.La convocatòria, publicada el passat 15 de gener, recull la regulació del règim jurídic, procediment de concertació i sistema de selecció d'entitats i serveis, requisits i obligacions de les entitats per accedir a l'acció concertada, les condicions tècniques i econòmiques, els mòduls econòmics, el personal o el procediment. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el divendres 15 de febrer i es realitzen i forma telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat, a l'apartat serveis online.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor