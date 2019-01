WhatsApp, Instagram i Facebook podrien integrar-se en una sola estructura

El conseller delegat de Facebook, Mark Zuckerberg, planeja integrar els tres serveis de missatgeria principals de l'empresa, Facebook, Instagram i WhatsApp, en una mateixa estructura unificada, segons ha informat The New York Times . D'aquesta manera, els tres grans serveis de missatgeria mundials quedarien integrats en un mateix paraigua.Els canvis que planeja implementar la companyia suposen la unificació de l'estructura de missatgeria de les tres aplicacions, si bé Facebook, Instagram i WhatsApp mantindria el seu ús com a aplicacions independents. La reconfiguració de les aplicacions, segons quatre fonts implicades en aquest canvi citades pel diari, requereix milers de treballadors i encara es troba en una fase primerenca. S'espera que la unificació s'hagi completat a principis de 2020.La companyia, a més, planeja introduir en totes les aplicacions l'encriptació d'extrem a extrem, que impedeix l'accés no autoritzat a les converses privades dels usuaris. Si bé Zuckerberg no ha especificat el tipus de beneficis que reportaran els canvis, dues de les fonts consultades han destacat la implicació dels usuaris i noves formes de publicitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor