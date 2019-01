L'equip de Sànchez es proposa implantar la Crida al territori i culminar el mandat de l'1-O

L'equip de Jordi Sànchez per liderar la Crida Nacional per la República s'ha presentat aquest dissabte davant del congrés constituent amb dos missatges principals: culminar el mandat de l'1-O i estendre el nou projecte al territori. Toni Morral, candidat a la secretaria general, ha estat l'encarregat d'explicar les línies mestres i, després, els membres de la llista -amb pesos pesants com Elsa Artadi, Damià Calvet, Laura Borràs, Albert Batet i Gemma Geis- s'han anat presentant de forma coral. La consellera de la Presidència ha volgut recalcar que el projecte no està basat en "ideologies" ni sigles de partit, sinó en "persones, unitat i República"."Us presento un equip competent, aquesta és la millor carta de presentació per algú que vulgui assumir responsabilitat en un equip de direcció", ha assenyalat Morral, que ha destacat que hi ha candidats amb projecció pública però d'altres que no són tan conegudes. "Us els proposo perquè poden aportar el que el projecte independentista necessita, per culminar el que vam començar l'1-O", ha insistit.L'excalcalde de Cerdanyola del Vallès ha assenyalat que l'objectiu és "dialogar" i "tenir generositat". "Refermem el compromís de treball per convertir la Crida en l'eina clau per fer efectiu el mandat del referèndum. Només per això hem agafat aquest encàrrec", ha destacat Morral, provinent d'ICV i de la màxima confiança de Sànchez. "Som conscient de l'enorme repte que tenim al davant, dels judicis, de les eleccions municipals i de les europees, però també d'implantar-nos al territori", ha insistit.El diputat de JxCat al Parlament ha destacat que estan disposats a "estendre pel país el clam imprescindible" de la unitat. A partir d'aquí, la presentació ha agafat un caire coral, amb intervencions de Quim Jubert, Laura Borràs, Albert Batet, Assumpció Castellví -encarregada de verbalitzar el "desig" d'investir Carles Puigdemont-, Ferran Mascarell, Carmo Marques-Pinto, Josep Andreu -alcalde de Montblanc i dirigent d'ERC, molt aplaudit i presentat com a "estrella mediàtica" de la jornada-, Pilar Calvo, Montserrat Morante -de la direcció del PDECat- i l'exconsellera Marina Geli.Jordi Ferrés ha estat l'encarregat de presentar la llista alternativa, liderada per ell mateix i per Oriol Izquierdo, exdirector de la Institució de les Lletres Catalanes. Ferrés ha recalcat que no volen que serr escollits ni com a president ni com a secretari general -avalen, en aquest sentit, la llista de Sànchez i Morral-, però sí que han demanat el vot com a "garantia" de ser un "moviment" malgrat el registre com a partit.En aquesta candidatura hi ha Isabel Ferrer, directora general de Protecció Civil i exdiputada de JxCat, i persones com Xavier Altadill, que havien treballat a CDC. "Es tracta de reflectir l'apoderament de les persones", ha apuntat un dels integrants, Ricard Domingo, que ha defensat poder-se presentar "per guanyar eleccions".Eduard Pujol, president del congrés constituent de la Crida Nacional per la República, ha estat l'encarregat d'engegar el conclave del nou projecte polític que lideren Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra. En el discurs inaugural, Pujol ha assenyalat que la Crida representa un "enorme paraigües" de "transversalitat" i "generositat" que ha de servir per encarar "els últims mesos" cap a la independència.El dirigent independentista ha indicat que la Crida neix com a "filla de l'1-O". "Ens van pegar, i a la gent no se la pega", ha assegurat Pujol. "L'estat espanyol sempre haurà de viure i conviure amb aquesta vergonya", ha insistit. A banda, ha volgut indicar que el 2018 ha estat un any "terrible" de repressió. El portaveu adjunt de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament ha assegurat aquest dissabte que el nou projecte té voluntat de començar com a "associació" amb "sensibilitat de moviment" davant de la incògnita de si es convertirà en un partit polític. Els encarregats de decidir això seran els membres de l'anomenat "govern de direcció política" de la Crida, que es triaran durant el dia."Es tracta d'un instrument polític necessari que ens farà més forts i ens farà arribar al final de la meta. Avui la farem grossa", ha assegurat Pujol. Centenars de persones ocupen la sala principal del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), que té capacitat per 4.200 persones. Encara s'estan registrant persones que volen participar-hi, de manera que l'horari previst va amb retard. No hi ha esmenes vives a les ponències d'organització i política, treballades per una comissió tècnica des de l'octubre.Pujol també ha volgut deixar clar que la "petjada" de la repressió és evident en el congrés, tenint en compte que els principals impulsors -Sànchez i Puigdemont, juntament amb els presos Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn i l'exiliat Lluís Puig- no poden participar en les votacions perquè són presencials. "Això és una anomalia democràcia", ha ressaltat el portaveu adjunt de JxCat al Parlament.El projecte impulsat per Sànchez, Puigdemont i Quim Torra celebra el congrés constituent amb dues variables sobre la taula: l'horitzó electoral -les municipals i les europees són d'aquí només quatre mesos- i l'encaix pendent amb el PDECat. L'expresident de l'ANC, en la mateixa entrevista, assegurava que tant ell com Puigdemont han deixat clar "per activa i per passiva" que no es presentarà als comicis locals, però excloïa de l'equació les europees. Puigdemont, des de Waterloo, supervisa noms per a una futura llista, com el de Beatriz Talegón El congrés constituent, en la primera fase, servirà per avalar la ponència política -redactada per Sànchez- i l'organitzativa, on s'evita definir-se com a partit malgrat deixar la porta oberta a concórrer a les eleccions. El projecte ha anat virant des que es va presentar a mitjans de juliol: en aquell moment aspirava a ser una plataforma que aixoplugés tots els partits independentistes -PDECat, ERC i CUP-, però ara pretén l'adhesió individual dels militants. Al conclave s'hi han inscrit unes 4.000 persones dels 16.000 fundadors i 50.000 adherits que té el nou moviment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor