La ponència política de la Crida esquiva les referències a la unilateralitat

L'estratègia política de la Crida Nacional per la República ha rebut l'aval dels assistents al congrés constituent després de perfilar els últims detalls en comissió. En el text s'esmenta el camí del referèndum d'autodeterminació "efectiu i acordat" per assolir l'horitzó republicà -"forçant l'Estat a negociar"- i se subratlla que la Crida no renuncia "a cap via pacífica i no-violenta per fer efectiva la declaració d'independència i instaurar la República catalana". Tanmateix, el document -de 20 pàgines- no fa cap referència a la via unilateral. Els detalls els ha donat Marc Guerrero, exlíder del sector liberal de CDC. El document ha rebut 1.280 vots a favor, 8 en contra i 13 en blanc.El text estableix que, "si la via de diàleg amb l'Estat no es produeix o simplement no avança amb acords significatius", la Crida treballarà per fer efectiu "l'exercici de la sobirania" només "quan les condicions socials i polítiques del país ho permetin". La manca de referències a la unilateralitat arriben just dos dies després que l'ANC fes un vídeo molt contundent contra el Govern en el qual l'acusaven de ser "autonomista" i d'haver incomplert les promeses per seguir en el camí cap a la República. Carles Puigdemont, des de Waterloo, va demanar ahir a l'entitat presidida per Elisenda Paluzie que exhibís "lleialtat" i "compromís" amb l'executiu que lidera Quim Torra El nou moviment insta la ciutadania a una mobilització permanent, com reclamava el president de la Generalitat aquest setembre . "Les condicions per exercir l'autodeterminació només es donaran si hi ha un impuls social i polític que les precipiti", recalca la Crida, que es declara sensible als ideals de "justícia social prosperitat, cohesió i sostenibilitat" i compromesa "amb Europa i la Mediterrània". Sobre el paper del continent en el plet català, el projecte impulsat per Puigdemont, Sànchez i Torra recalca que "caldrà emplaçar Europa per ser un actiu en la solució al conflicte" amb l'Estat.La Crida va néixer amb la voluntat d'esdevenir un moviment transversal dins de l'independentisme. Però des que Puigdemont, Sànchez i Torra van presentar la nova plataforma, no ha rebut els suports esperats. La CUP se'n va desmarcar i ERC va rebre la iniciativa amb fredor. Tanmateix, la ponència política de l'espai torna a incidir en la qüestió "determinant" de la "unitat d'acció" i la "unitat estratègica".Per la Crida, aquesta confluència de l'independentisme en una sola candidatura s'ha de visibilitzar en les eleccions municipals, especialment a Barcelona, on l'espai defensa la candidatura liderada per Joaquim Forn . En el text validat aquest dissabte a Barcelona es recalca que resultaria "imperdonable" que el sobiranisme s'arrisqui a perdre l'alcaldia de la capital catalana per no fer una llista única, un objectiu que ara s'endevina impossible."La confluència en candidatures conjuntes de tot l'independentisme se segueix mostrant com la millor de les opcions possibles per assolir els millors resultats", subratlla la ponència política. "Serà imperdonable que en les properes eleccions locals, el sobiranisme torni a cedir alcaldies importants com la de Barcelona per prioritzar l'aposta de partit i no el guany o l'interès col·lectiu del sobiranisme", destaca. La Crida sosté que l'"excepcionalitat del moment" -amb presó i exili- fa imprescindible afrontar les cites electorals perseguint "la maximització de resultats i l'assoliment de la majoria necessària per governar en el màxim nombre d'institucions".El text també recorda, per sostenir l'argument de les llistes úniques, que "sense l'existència de Junts pel Sí [l'aliança del 2015 que va sumar ERC i l'espai neoconvergent] el referèndum de l'1-O difícilment hagués estat possible". Sobre la votació de la tardor passada, en els principis polítics del moviment es deixa clar la voluntat de mantenir-se fidels al mandat de l'1-O i a la declaració política" de la independència.

