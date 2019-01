No buscamos poner o quitar gobiernos, queremos democracia y elecciones libres en #Venezuela. En todo caso, si en ocho días no hay convocatoria de elecciones justas, libres, transparentes y democráticas, España reconocerá a @jguaido como Presidente de Venezuela. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 26 de gener de 2019

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte en una compareixença que Espanya que reconeixerà Juan Guaidó com a president de Veneçuela si Nicolás Maduro no convoca eleccions d'aquí a vuit dies.El govern de Sánchez ja va demanar aquest divendres a la Unió Europea que fixés un termini concret per convocar eleccions, i en cas que Maduro no ho fes, reconèixer a Guaidó com a president. Maduro ja va sentenciar aquest divendres que qui havia de convocar eleccions era Sánchez, deixant per tancada així la conversa.

