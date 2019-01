​Mor un motorista en xocar amb un cotxe a la Gran Via de Barcelona

Un motorista de 41 anys ha mort aquest matí en xocar amb un turisme al districte de Sant Martí de Barcelona. L'accident ha sigut cap a dos quarts de set del matí a la Gran Via, a l'altura del número 997, i l'home ha mort al mateix lloc.És la segona víctima mortal de l'any en un accident de trànsit a la ciutat, on el primer també va ser un motorista. La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació.El cos policial també ha activat el servei de suport psicosocial del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per atendre els familiars de la víctima.

