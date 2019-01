Tensió entre antifeixistes i simpatitzants de Ciutadans en un acte del partit a Torroella de Montgrí

Moments de tensió aquest dissabte al matí a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) entre una seixantena d'antifeixistes i prop d'una vintena de simpatitzants de Ciutadans, entre els quals hi ha diversos diputats. Tot plegat ha començat a quarts d'onze del matí quan els antifeixistes han rebut amb crits els simpatitzants de Ciutadans que tenen previst celebrar un acte a la localitat.Els concentrats els han seguit, però un cordó policial de Mossos d'Esquadra ha evitat que els dos grups es trobessin i que hi haguessin enfrontaments. Els simpatitzants de Ciutadans han quedat apartats a la terrassa d'un bar a la mateixa Plaça Quintana i Combis on està previst que el partit faci un acte amb el seu portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa.Els antifeixistes han tret pancartes en favor dels "presos polítics" i han cantat consignes com "Fora feixistes de l'Empordà" o "Els carrers seran sempre nostres". Ciutadans tenia previst muntar una punt d'informació, però l'Ajuntament de Torroella de Montgrí no els ha donat permís.

