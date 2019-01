​La dona de Junqueras el veu «fortíssim i preparat» però no confia que el judici sigui just

La dona d'Oriol Junqueras, Neus Bramona, ha assegurat que veu el seu marit "fortíssim i preparat" pel judici que començarà en els propers dies, però ha reconegut que no confia que el procediment judicial sigui just. "En absolut", ha dit a Catalunya Ràdio , on ha reconegut que el judici se li fa "molt pesat i molt dur"."No sé si ho resistiré", ha apuntat quan se li ha preguntat si seguirà totes les sessions. En tot cas, ha indicat que ella ja es prepara per haver d'esperar fins a Estrasburg perquè Junqueras torni a casa. "Pot ser molt llarg", ha apuntat.Sobre si hagués preferit que el seu marit marxés a l'exili, ha assenyalat que ho va pensar inicialment, però s'ha mostrat convençuda del que ha fet. "Penso que va fer molt bé quedant-se aquí al costat de la gent", ha afegit.Bramona ha reconegut que li fa una mica de por el trasllat, perquè el viatge de tornada a Catalunya "no va ser en bones condicions". Tampoc sap en quines condicions estaran els presos a Madrid ni si podran veure'ls. De tota manera, ha assegurat que Junqueras està "fortíssim" per encarar el judici a Madrid. Ella no s'ha mostrat gaire optimista.Tot i que ha remarcat que els advocats "segur que ho tenen tot molt ben encaixat i que demostraran totes i cadascuna de les mentides que diran allà", alhora ha dit que no té "gaire confiança en el que ells voldran veure o entendre". "Ja ens han demostrat que són gent que no s'atenen a raons. No volen veure-ho perquè no els interessa veure-ho. Ells han creat un relat i l'han de defensar a capa i espasa", ha argumentat.En aquest sentit, ha explicat que no sap si mirarà el judici al marge dels dies que es traslladi a Madrid, perquè aguantar-ho se li fa "molt pesat i molt dur". Bramona ha reconegut que "potser li hauran d'explicar", perquè no sap si resistirà el fet de seguir de totes les sessions per televisió.Bramona ha indicat que potser al principi no s'esperava que el seu marit estigués tant de temps a la presó, però ara ja sap que serà llarg. Malgrat no perden mai l'esperança, ha dit que "probablement serà més llarg" i caldrà esperar fins al moment que es recorri a instàncies internacionals. "Ens preparem per això", ha assenyalat.Sobre la possibilitat que Junqueras hagués marxat a l'exili, ha considerat que el seu marit va fer bé de quedar-se, perquè "al final ajuda a demostrar la gran mentida del relat que l'estat espanyol vol demostrar i no és demostrable". "Estem molt convençuts del que hem fet i penso que l'Oriol va fer molt bé quedant-se aquí, al costat de la gent", ha reblat.En resposta als que asseguren que els presos independentistes tenen privilegis a la presó, Bramona els ha instat a provar ells aquests privilegis. "Que vagin allà i provin ells els privilegis. A veure quin és el privilegi d'estar a la presó", ha etzibat.Sobre les visites que ha rebut a la presó, ha dit que les que més li sorprenen són les que no ha rebut. Pel que fa als seus fills, ha explicat que estan prou bé, tot i que tenen els seus moments. Veuen el seu pare cada quinze dies. Tenen un entorn que "fa de coixí i que ajuda moltíssim". "Però hi ha moments que en parlen i que parlen dels dolents i de Madrid i també es fa dur", ha indicat.Bramona ha assenyalat que ella no segueix gaire l'actualitat, però ha defensat que cal eixamplar la base independentista per poder "guanyar algun dia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor